Вайцеховская: Горшков был очень мощным стабилизатором в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Уход человека из жизни обычно заставляет задуматься о глобальности потери. В кругу журналистов было принято иронизировать, что на посту президента ФФККР Горшков — фигура номинальная. Мол, ничего не решает, да и ответ на все вопросы у него один: «Я не в курсе», — заявила Вайцеховская.

Она отметила характер Горшкова, который выступал в роли стабилизатора в фигурном катании.

«На самом деле в своём крайне непростом виде спорта, где постоянно бушуют какие-то страсти и интриги, порой переходящие в неприкрытую войну, Александр был очень мощным стабилизатором. Какие-то ситуации сознательно спускал на тормозах, дожидаясь, когда улягутся излишние эмоции, на что-то демонстративно не обращал внимания, в целом же являл собой островок абсолютного спокойствия даже там, где нервы у окружающих его людей были напряжены до предела», — добавила журналистка.

Вайцеховская рассказала, с какими трудностями глава ФФККР столкнулся за свою карьеру.

«Возможно, причиной столь всеобъемлющей мудрости было как раз то, что сам Горшков в своё время проходил и через тяжелейшие, несовместимые со спортом с точки зрения врачей травмы, и через дикую ревность к более молодым и зубастым соперникам, какими стали для него с Пахомовой под занавес карьеры Ирина Моисеева и Андрей Миненков, через всё то, что укладывается в избитую формулировку про огонь, воду и медные трубы», — заключила она.

Ранее Марина Зуева рассказала о поступке Горшкова, который характеризует его отношение к спортсменам.