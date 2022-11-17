Зуева рассказала о поступке Горшкова, который характеризует его отношение к спортсменам

Тренер Марина Зуева прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Это очень большая потеря для фигурного катания, для танцев на льду. И для меня лично: я каталась вместе с Милой Пахомовой и Сашей и могу сказать, что он всегда был очень честным человеком и очень цельным. Настоящим. С годами эти качества остались в нём прежними, а это большая редкость в нашем виде спорта. Ещё он очень любил фигурное катание. Мне запомнились в своё время слова Светланы Алексеевой, что на Олимпиаде в Сочи, когда всё внимание было приковано к выступлению Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Горшков был едва ли не единственным, кто оставался на катке, когда катались Катя Боброва и Дима Соловьёв, которые заняли на тех Играх пятое место. Он безумно переживал за всех своих спортсменов. Всегда», — поделилась Зуева в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Гран-при в Самаре начнётся с минуты молчания в память о Горшкове.