Гран-при в Самаре начнётся с минуты молчания в память о Горшкове

Пятый этап Гран-при России в Самаре начнётся с минуты молчания в память о президенте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александре Горшкове.

«Он ежедневно, ежечасно был в работе. Сегодня собирался вылетать туда, на Гран-при», — цитирует генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС.

17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.

Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

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