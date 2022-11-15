Мишин: Коляда — очень яркий алмаз, но сложно поддаётся обработке

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о своём ученике Михаиле Коляде.

«Коляда — очень яркий алмаз. И яркость его таланта, может быть, даже выше, чем мои знания о фигурном катании. Этот алмаз наиболее сложно поддаётся обработке», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

27-летний фигурист занял третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла.

Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла.

Ранее Александр Жулин заявил, что Коляде уже никто не поможет.