Мишин: Коляда — очень яркий алмаз, но сложно поддаётся обработке
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«Коляда — очень яркий алмаз. И яркость его таланта, может быть, даже выше, чем мои знания о фигурном катании. Этот алмаз наиболее сложно поддаётся обработке», — цитирует Мишина «Матч ТВ».
27-летний фигурист занял третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла.
Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла.
Ранее Александр Жулин заявил, что Коляде уже никто не поможет.