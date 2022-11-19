Стабильность Кондратюка и недовольство Самоделкиной: чем запомнились короткие программы фигуристов на Гран-при в Самаре

Софья Самоделкина выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Однако спортсменка осталась недовольна результатом, поскольку не смогла исполнить все заявленные элементы. Александра Трусова заняла лишь третье место. У мужчин лидерство захватил Марк Кондратюк. Воспитанник Светланы Соколовской вновь чисто сделал все прыжки и на пять баллов обошёл Андрея Мозалёва. Первыми в танцах на льду стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в соревнованиях спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Самоделкина обошла Трусову



В Самаре на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию вновь встретились две воспитанницы Светланы Соколовской — Софья Самоделкина и Александра Трусова. В первый раз на турнире в Сочи сильнее оказалась 15-летняя спортсменка, хотя она и завалила короткую программу, не сумев исполнить заявленный, максимально возможный контент.

В этот раз юная фигуристка не стала ничего упрощать и решила попробовать ещё раз выполнить сложнейший набор элементов. По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, это вполне оправданно, поскольку на этапах Гран-при не так важна победа.

«Соня совершенно правильно делает, что заявляет в короткой программе максимальный контент и пытается его выкатать. Соколовская — умный тренер: вряд ли она допустила бы, чтобы её спортсмен заявлял прыжки, с которыми не справляется в тренировках. А, раз справляется, значит, нужно пользоваться любой возможностью напрыгивать всё новое в условиях соревнований — в тренировках такое просто не отработаешь. И это дороже любых потенциально потерянных призовых денег.

Рано или поздно прыжки обязательно встанут на место, и уже не потеряются. В этом плане Гран-при России — самая что ни на есть подходящая площадка», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Увы, откатать программу чисто Софье вновь не удалось. Она сразу же упала с тройного акселя, а затем решила не рисковать и сделала каскад из тройных лутца и тулупа, хотя вторым прыжком планировался риттбергер. Остальные элементы Самоделкина исполнила чисто и получила от судей 73,15 балла. При этом, спортсменка осталась недовольна своим выступлением.

«Каскад абсолютно не тот, что запланирован. Видимо, в воздухе перестраховалась. Аксель… Ну, такой аксель. Будем над ним ещё больше работать. Не хватает наработки, думаю, должно прийти с тысячным повторением. У меня сейчас места — не главное. Главное — чистые прокаты, потому что с грязными выиграть не получится. Не стоит ли перестраховаться в произвольной? Нет, перестраховываться — не мой стиль», — сказала журналистам девушка.

На фоне Софьи пока не очень выигрышно смотрится Александра Трусова, которая до сих пор не набрала форму. Казалось бы, она допустила лишь одну ошибку на прыжках: сделала «бабочку» в самом начале вместо акселя, но в конце программы выглядела как-то совсем тяжело, медленно и в итоге у неё не получилась ещё и дорожка шагов. Судьи её прокат оценили в 69,50 балла.

В итоге Трусова заняла лишь третье место, пропустив вперёд помимо Самоделкиной ещё и Анну Фролову, не выступавшую почти год из-за травмы. Фигуристка не стала делать элементов ультра-си. Тем не менее, откаталась чисто и набрала 70,74 балла. Однако сама спортсменка считает, что ей просто повезло обойти Сашу. «С Трусовой я не стою на одном уровне», — отметила Фролова.

Кондратюк захватил лидерство

Серьёзная конкуренция в Самаре развернулась в соревнованиях мужчин. На победу претендовали сразу пять фигуристов: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин и Артур Даниелян. Все они подходили к пятому этапу с разным настроением.

Так, воспитанник Евгения Рукавицына пока восстановил не все элементы после травмы спины и каждый старт ему даётся непросто в первую очередь в эмоциональном плане. В этот раз, как и на предыдущем турнире, Даниелян был очень расстроен из-за падения на каскаде.

«Лутц-тулуп — я не знаю, это не мимолётная ошибка, это с прокатов ещё стабильный завал. Надо с этим что-то делать, искать причину. Она не в силах. Нужно по-другому к этому подойти», — признался спортсмен.

В то же время Даниелян справился с тройным акселем и четверным сальховым, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в тройку сильнейших. Он только шестой.

Глупую ошибку во время проката совершил Глеб Лутфуллин. Воспитанник Алексея Мишина идеально исполнил все свои прыжки, в том числе два четверных. Но упал в самом конце программы во время вращения, что естественно сказалось на оценках, которые, впрочем, были достаточно высокими — 92,77 балла.

«Что могу сказать по выступлению? Дурак, одним словом. Ощущения были хорошие. Лёд тоже замечательный. Что случилось на вращении? Там у меня сложный выход, нужно резко остановиться. Нужно на зубец, но, видимо, что-то не почувствовал после этой центробежной силы и с ребра упал», — отметил фигурист.

Оплошностью Глеба воспользовались соперники. Так, Андрей Мозалёв постарался реабилитировался за второе место в Казани. Он допустил лишь небольшой недочёт при приземлении тройного акселя, и судьи оценили его прокат в 97,61 балла.

«На вращении колбасило, потерял уровни. Сел как-то, там смена ребра… На четвёрочку выступление. Как спас тройной аксель, не знаю. Я особо ничего не почувствовал, только на выезде чуть-чуть качнуло. Всё хорошо было, тренировался, работал над ошибками. После второго места в Казани мотивация взлетела, мотивация — всегда выигрывать. Но я быстро забыл про тот этап, жизнь продолжается, надо кайфовать», — сказал Мозалёв.

Но остаться на первой строчке Андрею не удалось, потому что почти идеально выступил Марк Кондратюк. Он исполнил два четверных, однако в каскаде вместо тройного тулупа предпочёл двойной. Фигурист пообещал исправиться и на чемпионате России исполнить всё запланированное.

«Многие движения из программы — я по ходу что-то добавляю, что-то убираю. Как катать хочется, так и катаю. Каскад 4—3 постараюсь, чтобы на первенстве страны в короткой получился. Это не подарок соперникам, осознанно такие решения не нужно принимать и давать фору кому-то. В произвольной программе хотелось бы верить, что будет чистый прокат. Но если будет борьба — не обессудьте, я буду стараться», — пообещал Кондратюк в эфире Первого канала.

Судьи оценили программу Марка не так высоко, как прокат в Сочи. Тем не менее, за сто баллов воспитанник Светланы Соколовской перевалил (102,84) и стал лидером соревнований.

Что касается Александра Самарина, то у фигуриста вновь возникли проблемы на прыжках: падения с четверного тулупа и степ-аут на тройном акселе отбросили спортсмена на четвёртое место.

Почти мировой рекорд в танцах

Соревнования танцоров и спортивных пар в очередной раз прошли достаточно ровно и без сенсаций, поскольку сильнейшие дуэты разбросаны по этапам и конкуренция здесь не так высока, как в одиночном катании.

За явным преимуществом в девять баллов от второго места короткую программу выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их программа Hit The Road Jack в этот раз выглядела ещё более убедительно, как и обещала ранее их тренер Тамара Москвина.

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«Мы от старта к старту будем набирать определённый опыт этого сезона, будем чувствовать нашу программу всё лучше и лучше. Это естественный процесс — то, что в Сочи мы катались одним образом, а сейчас увереннее. И дальше будем только набирать эту уверенность. Борьба в спорте по умолчанию есть всегда. Конечно, мы боремся за первые места», — отметил Козловский.

Конкуренцию паре должны были составить Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, но спортсмены допустили ошибку при исполнении параллельного прыжка: упал партнёр — поэтому судьи опустили дуэт на третье место. Вторым стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

Щедрые оценки за ритм-танец получили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 90,74 балла. Это лишь на 1,99 меньше мирового рекорда, который принадлежит олимпийским чемпионам 2022 года Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом за технику россиянам поставили 53,16, как и французам в рекордном прокате.

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Дуэт, образованный в этом году, о результатах Худайбердиевой и Базина пока может только мечтать. Однако и у них арбитры увидели прогресс, оценив их ритм-танце выше, чем показанный в Казани.