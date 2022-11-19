РИА Новости: Трусова имеет давние разногласия с Первым каналом
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Предмет противоречий не разглашается, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время короткой программы пятого этапа Гран-при России в Самаре фигуристка появилась на ледовой арене в куртке без нашивки Первого канала.
Софья Самоделкина получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова с 70,74 балла. На третьем месте расположилась Трусова, у неё 69,50 балла.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что Трусова имеет шансы выиграть этап Гран-при России в Самаре.