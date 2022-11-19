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РИА Новости: Трусова имеет давние разногласия с Первым каналом

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Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова и Первый канал имеют давние разногласия, с февраля 2022 года.
РИА Новости: Трусова имеет давние разногласия с Первым каналом
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Предмет противоречий не разглашается, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время короткой программы пятого этапа Гран-при России в Самаре фигуристка появилась на ледовой арене в куртке без нашивки Первого канала.

Софья Самоделкина получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова с 70,74 балла. На третьем месте расположилась Трусова, у неё 69,50 балла.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что Трусова имеет шансы выиграть этап Гран-при России в Самаре.

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