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Самарин — о короткой программе: поменяли расстановку элементов, немножко пока не отработано

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Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин высказался о своём выступлении в короткой программе пятого этапа Гран-при России в Самаре.
Самарин — о короткой программе: поменяли расстановку элементов, немножко пока не отработано
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Выступление — 50 на 50. Поменяли расстановку элементов, немножко пока не отработано. Почему поменяли расстановку? Я немного болел, в силу этого подготовка была скомканной. Не могу сказать, что что‑то не так с формой», — цитирует Самарина «Матч ТВ».

По его словам, он немного волновался в начале исполнения программы, однако рад, что получился хороший каскад. Он также отметил, что получил огромную поддержку от зала и ставит свой личный рекорд по игрушкам, которые брошены на лёд после проката.

Марк Кондратюк лидирует после короткой программы у мужчин. Спортсмен получил от судей 102,84 балла. Второе место занял Андрей Мозалёв (97,61). На третьем месте расположился Глеб Лутфуллин (92,77). Самарин занимает четвёртое (90,15).

Ранее фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в дуэте с Александрой Бойковой, рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре.

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