Фигурист Козловский рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре

Фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в дуэте с Александрой Бойковой, рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, я буду следить за чемпионатом мира, но сейчас сконцентрирован на своём «чемпионате», в Самаре. За кого буду болеть? Мне хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира», — цитирует Козловского ТАСС.

Напомним, что Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Самаре. Дуэт набрал 84,02 балла. Второе место заняла пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (75,74). На третьем расположились Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (71,68).

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года Алексей Сорокин сообщил, что российские фигуристы могут выступить на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.