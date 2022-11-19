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Сорокин сообщил, что российские фигуристы могут выступить на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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Консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года Алексей Сорокин сообщил, что российские фигуристы могут выступить на одной из фан-зон чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Сорокин сообщил, что российские фигуристы могут выступить на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
  • AFP
  • © David GANNON

«На фан-зоне Наууа будет установлен лёд и ожидаются различные постановки, балет на льду в том числе. Кроме прочего, ожидается выступление и российских фигуристов», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, фан-зона будет работать весь период чемпионата мира. Он также отметил, что могут быть задействованы деятели культуры и спорта России. 

В первой игре ЧМ встретятся сборные Катара и Эквадора. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова посетить чемпионат мира — 2022 в Катаре.

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