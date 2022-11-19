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ФИФА пригласила почётного президента РФС посетить ЧМ-2022 в Катаре

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Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова посетить чемпионат мира — 2022 в Катаре.
ФИФА пригласила почётного президента РФС посетить ЧМ-2022 в Катаре
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я буду на чемпионате мира в Катаре. Не знаю, насколько это затратно, — я еду бесплатно. Я еду по приглашению ФИФА как почётный член организации. Мне всё оплачивают — дорогу, проживание и питание», — цитирует Колоскова Sport24.

Также он сказал, что не будет поддерживать ни одну из сборных на турнире. При этом Колосков отметил, что будет испытывать ностальгию по чемпионату мира — 2018 в России.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль Тавади высказался о критике в адрес Катара.

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