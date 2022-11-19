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Глава оргкомитета ЧМ-2022: большая часть критики Катара построена на расизме и стереотипах

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Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира — 2022 Хасан Аль Тавади высказался о критике в адрес Катара.
Глава оргкомитета ЧМ-2022: большая часть критики Катара построена на расизме и стереотипах
  • AP
  • © Martin Meissner

«К сожалению, большая часть комментариев представляет собой распространение дезинформации, игнорирующее нюансы и построенное на расистских клише, а также стереотипах и предрассудках в отношении Ближнего Востока и арабского мира», — цитирует Тавади Mundo Deportivo.

По его словам, турнир должен служить платформой для прославления футбола и диалога между народами. При этом Тавади отметил, что 97% билетов на матчи чемпионата мира проданы.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее федерация футбола Бельгии отказалась от планов по созданию фан-зоны ЧМ-2022 из-за отсутствия интереса болельщиков к турниру.

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