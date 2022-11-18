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В Бельгии закрыли фан-зону ЧМ-2022 из-за отсутствия интереса болельщиков к турниру

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Федерация футбола Бельгии отказалась от планов по созданию фан-зоны чемпионата мира — 2022 в Катаре из-за отсутствия интереса болельщиков к турниру.
В Бельгии закрыли фан-зону ЧМ-2022 из-за отсутствия интереса болельщиков к турниру
  • Gettyimages.ru

«Так как большинству болельщиков не удалось поехать в Катар, мы хотели привезти чемпионат мира к себе. Но мы продали гораздо меньше билетов, чем планировали, и понятно, что на данный момент мероприятия с большими экранами менее популярны, чем в другие годы», — цитирует представителя федерации футбола страны AP News.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

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