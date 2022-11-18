ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«После многочисленных обсуждений между властями Катара и Международной федерацией футбола было принято решение сосредоточить продажу пива в фан‑зонах и авторизованных местах чемпионата мира. Таким образом, точки продажи, расположенные внутри периметра стадионов, убраны. Это решение не повлияет на продажу безалкогольного пива, оно остаётся доступным на всех аренах чемпионата мира», — сообщается на официальном сайте ФИФА.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что королевская семья Катара потребовала от Международной федерации футбола полного запрета продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре.