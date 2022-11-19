Четверные Трусовой и драматургия Бойковой — Козловского: интриги пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию

Сумеет ли Александра Трусова восстановить свои четверные прыжки и опередить Софью Самоделкину? Кто помешает Марку Кондратюку сохранить статус сильнейшего? Насколько выразительной может оказаться «Анна Каренина» экс-чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского после трёхнедельной доводки? Главные интриги пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию — в материале RT.

По мере вхождения в сезон этапы Гран-при России становятся всё более и более напряжёнными, но пятый по счёту турнир в Самаре не обошёлся без потерь: стало известно, что его пропустят сразу две очень незаурядные спортсменки — Дарья Усачёва и Майя Хромых, которые не успевают восстановиться после травм.

Обе фигуристки запомнились болельщикам в свой первый (позапрошлый) взрослый сезон, но олимпийский год сложился для обеих не лучшим образом: Дарья получила тяжелейший перелом бедра, Майя в декабре не пробилась в сборную, а в сентябре этого года сильно порезала сухожилия руки в ходе тренировки.

В связи с этими проблемами участие обеих спортсменок откладывалось на два заключительных этапа серии, но сейчас уже очевидно, что и Усачёва, и Хромых выступить не в состоянии и могут быть допущены к чемпионату России только решением российской федерации фигурного катания.

Женский турнир в отсутствие двух представительниц «Хрустального» становится вотчиной подопечных Светланы Соколовской — Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной. У обеих спортсменок был достаточно большой — в три недели — перерыв между этапами, соответственно обе должны предстать перед судьями в виде улучшенных версий самих себя.

Медалистке пекинской Олимпиады в предстоящей дуэли придётся сложнее: с одной стороны, фигуристка находится в превосходных кондициях и готова соревноваться, с другой — от Александры ждут её фирменных четверных прыжков в то время как для Самоделкиной прогрессом будет считаться любое улучшение её сочинского результата.

В состязаниях мужчин наиболее солидный груз болельщицких надежд лежит на Марке Кондратюке. На первом из своих этапов — в Сочи — Марк прекрасно исполнил короткую программу, но упал с четверного сальхова в произвольной. Тогда это всё было несложно объяснить тем, что герой командного олимпийского турнира поздно вошёл в сезон и только набирает ход.

Однако по ходу серии Гран-при в мужском разряде случилось несколько очень неплохих выступлений: Дмитрий Алиев и Пётр Гуменник набрали на своих этапах в Казани и Москве более высокие суммы баллов. В Самаре Кондратюку придётся доказывать, что статус лидера российской сборной он по-прежнему намерен оставить за собой. Причём доказывать предстоит в крайне жёстких условиях: в оппонентах у чемпиона Европы — Александр Самарин, Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин и Артур Даниелян.

Результат этого противостояния, кстати, может оказаться совсем не таким, как того ожидают болельщики: в прошлую субботу Кондратюк выступал в шоу Евгения Плющенко и, судя по прыжкам, он пока далёк от своего лучшего состояния.

В парном катании болельщиков ждёт второй выход чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Произвольная программа фигуристов «Анна Каренина» неплохо прозвучала на этапе в Сочи (тот турнир фигуристы выиграли) но чувствовался недостаток чисто актёрского взаимодействия. Тренер пары Тамара Москвина заметила на этот счёт, что программа на тот момент была прежде всего технической. То есть главной задачей фигуристов было сконцентрироваться именно на этом аспекте катания.

«Сейчас же в трёх местах мы сделали вроде бы незначительные изменения, но благодаря им программа потихонечку превращается в спектакль, где чётко прослеживается как отсыл к известному сюжету, так и отношения героев между собой», — пояснила тренер в интервью RT.

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Интересно, что в Самаре Александре и Дмитрию предстоит борьба с более юной парой Москвиной — Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым. На этапе в Казани дуэт стал вторым вслед за вице-чемпионами Игр Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, но в заочном споре уступил Бойковой и Козловскому чуть менее четырёх баллов по сумме двух программ.

Учитывая тот факт, что вчерашние юниоры имеют более высокую базовую сложность произвольной программы — 60,70 против 58,84, — любая ошибка более титулованной пары может перевести конкуренцию в предельно жёсткий формат.

Танцевальный турнир должен стать возможностью для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина ещё прочнее застолбить за собой позицию лидеров сборной России. На турнире в Сочи они получили от судей 210,98 балла, что гораздо выше суммы, которую набрали в Казани Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

Но главный интерес предстоящего турнира заключается не в очной конкуренции двух дуэтов, а прежде всего в том, насколько ярче себя предыдущих будут выглядеть лидеры. Ведь именно им в отсутствие первой российской тройки предыдущего сезона предстоит тащить на себе весь танцевальный пелотон.