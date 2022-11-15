Шикарный дебют Туктамышевой и весомая заявка Гуменника: сводный рейтинг фигуристов-одиночников в сезоне-2022/23

Победой на четвёртом этапе Гран-при России с тремя качественными тройными акселями Елизавета Туктамышева доказала, что именно она на текущий момент — одна из сильнейших одиночниц сезона. Лидер рейтинга по итогам трёх этапов Софья Акатьева потерпела неудачу, заработав четыре балла штрафа за падения, и оказалась третьей, пропустив вперёд Софью Муравьёву. У мужчин турнирную таблицу прилично встряхнул Пётр Гуменник, выиграв этап у Евгения Семененко. Параллельный турнир в Шеффилде на этот раз никаких сюрпризов не преподнёс. Сводный рейтинг одиночников в сериях Гран-при по фигурному катанию — в материале RT.

Три падения Акатьевой и аксели Туктамышевой

Ещё год назад сама мысль о том, что Елизавета Туктамышева в сравнении с Камилой Валиевой может оказаться выше, была совершенно нереальной, фантастической. Сейчас же подобная диспозиция стала очевидной, хотя наверняка с этим утверждением кто-то не согласится.

Формально Валиева имеет гораздо более высокий личный результат. На первом из этапов серии она закончила соревнования с суммой 244,66, что на 10 баллов выше результата Туктамышевой, но это как раз тот самый случай, когда ориентироваться хочется не на баллы.

Главное отличие двух фигуристок в том, что Елизавета продолжает прогрессировать и становиться лучше. Она полностью стабилизировала тройной аксель, причём выполняет его до такой степени легко и непринуждённо, что прыжок совершенно не мешает фигуристке акцентировать внимание на хореографии и презентации. Плюс на подходе четверной тулуп, удачные попытки которого Туктамышева демонстрировала в соцсетях.

В отношении Камилы стоит признать, что она сильно уступает себе прошлогодней не только в прыжках, но и в катании. И это сильно играет не в её пользу, несмотря на неприкрытое стремление судей оценивать фигуристку по максимуму.

При всех более чем заслуженных дифирамбах в адрес Туктамышевой стоит заметить, что одиночное катание (неважно, женское или мужское) — достаточно жестокая штука: на втором из московских этапов в пользу Лизы сильно сыграло то, что Софья Акатьева оказалась не в ногах и трижды упала, а Софья Муравьёва долго приходила в себя после травмы. К московскому старту фигуристка едва успела восстановить тройной аксель, однако от четверных прыжков пришлось временно отказаться.

Если же взглянуть на цифры в протоколе, становится понятно, что позиции Туктамышевой уязвимы: базовая сложность её произвольной программы с двумя тройными акселями составляет 65,29, в то время как контент Валиевой тянет на 69,61, Акатьевой — на 79,11, а абсолютная рекордсменка по сложности Аделия Петросян имеет 81,75.

В переводе на русский язык это означает, что обыграть ту же Акатьеву или Петросян, если они откатаются безошибочно, Лиза не сумеет чисто математически. И самое время задуматься о том, чтобы попытаться как можно скорее усилить произвольную программу ещё одним прыжком ультра-си.

С другой стороны, впору вспомнить, что за 11 лет выступлений на международном уровне Туктамышева уже пережила добрый десяток отечественных топ-фигуристок и, похоже, совершенно не собирается на этом останавливаться.

Будь Лиза любительницей поэзии, было бы самое время поставить эпиграфом к собственной карьере строки Марины Цветаевой: «Уж сколько их упало в эту бездну…»

А вот о женском турнире четвёртого этапа Гран-при ISU нужно знать лишь одно: фигуристки не исполнили ни одного элемента ультра-си и не смогли откатать ни одну программу безупречно. На этом фоне победа японки Маи Михары над американкой Изабо Левито выглядит вещью в себе.

Сводный рейтинг одиночниц после четырёх этапов Гран-при:

1. (1) Софья Акатьева (Россия);

2. (-) Елизавета Туктамышева (Россия);

3. (2) Камила Валиева (Россия);

4. (3) Аделия Петросян (Россия);

5. (-) Софья Муравьёва (Россия);

6. (4) Софья Самоделкина (Россия);

7. (5) Ксения Синицына (Россия);

8. (6) Вероника Яметова (Россия);

9. (7) Луна Хендрикс (Бельгия);

10. (8) Александра Трусова (Россия).

Победа Гуменника «вне очереди» и срывы Коляды

Однажды, уже много лет назад, возвращаясь с каких-то соревнований, я оказалась в одном купе с Оксаной Грищук и Евгением Платовым. Фигуристы были совсем юными, катались под руководством Натальи Дубовой, в группе которой первой парой считались Майя Усова и Александр Жулин, и когда речь зашла о танцевальной «очереди» и возможных перспективах, Платов в порыве искренности сказал: «Мы хотим стать первыми раньше, чем из спорта уйдут Майя и Саша. Образно говоря, попытаться на ходу поменять вагоны поезда местами…»

Примерно то же самое сделал в воскресенье Пётр Гуменник на четвёртом этапе Гран-при России. Понятно, что в мужском одиночном катании понятие «очереди» бессмысленно: при максимальной сложности программ ошибиться и улететь в хвост турнирной таблицы способен каждый. Но всегда существует негласная группа лидеров, зайти в которую (не говоря уже о том, чтобы в ней закрепиться) — задача не из лёгких. 20-летнему подопечному Вероники Дайнеко это удалось.

О серьёзности намерений фигуриста можно было судить уже после второго этапа Гран-при в Сочи, где Пётр исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе, включая лутц и риттбергер, показал в прокате второй результат после Марка Кондратюка, но в общем зачёте остался третьим по причине двух сорванных прыжков в короткой программе.

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Интересно, что базовая сложность произвольной программы на том этапе составила у Гуменника 83,73 балла, в то время как у Кондратюка — 74,12. В оценках тех прокатов, собственно, и отразилось преимущество судейского отношения к признанному лидеру: Марка судили максимально щедро — как и Михаила Коляду на первом из московских этапов.

Предполагалось, что и на четвёртом этапе Коляду будут оценивать максимально лояльно. Более того, его выступление в короткой программе создало иллюзию, что фигурист в неплохой форме и наконец-то его произвольная программа, о которой так много уже было сказано, заиграет всеми красками.

Но этого в очередной раз не случилось. Воскресный старт получился провальным и в очередной раз заставил задуматься, что, наверное, пора уже перестать ждать от Михаила чуда. В группе своего тренера Алексея Мишина его довольно уверенно отодвигает на вторые роли Евгений Семененко, причём не только в сложности и разнообразии прыжков, но и в выразительности катания. А главное — в готовности биться за результат.

Соответственно, Михаил с минимально сложным контентом и, по сути, единственным четверным прыжком (тулупом) выглядит не слишком конкурентоспособным и в заочном сравнении с западными оппонентами.

Победная итоговая сумма Гуменника составила 280,65 балла, и этот результат ценен прежде всего тем, что он сложился без учёта каких бы то ни было судейских авансов. Как говорится, что накатал, то и получил. Именно поэтому в сводном рейтинге Пётр стоит выше чемпиона Европы 2020 года Дмитрия Алиева, хотя казанский результат Дмитрия был на 0,3 лучше.

Ещё одно событие этапа — возвращение Семененко в высший свет одиночного катания после серьёзной травмы. То, что произвольная программа этого фигуриста станет событием, было очевидно ещё на открытых прокатах, сейчас же по мере накатывания она имеет перспективу становиться с каждым стартом гораздо более яркой и выразительной.

В Москве Евгений несколько страховался, как это всегда происходит после длительного перерыва, допустил в произвольной программе единственную ошибку на четверном сальхове плюс слишком много баллов потерял в короткой программе, сдвоив лутц, которому по замыслу следовало быть четверным.

В заочном сравнении московский этап начисто переиграл турнир Гран-при ISU, который параллельно проходил в Шеффилде. Там одержал победу итальянец Даниэль Грассль, который опередил Дениса Васильева, но если бы чемпион состязался с российскими оппонентами, то в лучшем случае он остался бы третьим, несмотря на четверные лутц и флип в произвольной.

Сводный рейтинг одиночников после четырёх этапов Гран-при:

1. (1) Сёма Уно (Япония);

2. (2) Марк Кондратюк (Россия);

3.(3) Илья Малинин (США);

4. (4) Као Миура (Япония);

5. (-) Пётр Гуменник (Россия);

6. (5) Дмитрий Алиев (Россия);

7. (-) Евгений Семененко (Россия);

8. (6) Даниэль Грассль (Италия);

9. (7) Глеб Лутфуллин (Россия);

10. (8) Адам Сяо Хим Фа (Франция).