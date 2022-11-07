Прорыв Синицыной и Яметовой, проблемы Даниеляна со спиной: сводный рейтинг фигуристов-одиночников в сезоне-2022/23

Камила Валиева продолжает побеждать соперниц с колоссальным отрывом, но борьба с элементами ультра-си пока складывается не в её пользу. Две другие медалистки турнира «Идель» в Казани, Вероника Яметова и Ксения Синицына, достойно представили свои программы и выступили не хуже победительницы соревнований в Анже — вице-чемпионки мира Луны Хендрикс. Оценивать же другого триумфатора французского этапа, Адама Сяо Хим Фа, стоит скорее по результатам Андрея Мозалёва, а не Дмитрия Алиева. Сводный рейтинг одиночников в сериях Гран-при по фигурному катанию — в материале RT.

Борьба с квадами Валиевой

На своём домашнем этапе Камила Валиева попала в очень непростую для себя ситуацию: в соперницах у неё оказались Вероника Яметова, которую уже после первого старта в Гран-при России стали называть едва ли не главным открытием текущего сезона, и Ксения Синицына с её ни с чем не сравнимым катанием. Обе эти фигуристки исполнили свои программы без видимых ошибок, но всё равно отставание от Валиевой оказалось космическим.

Положа руку на сердце следует заметить, что добрая половина этого отставания сложилась не столько вследствие реальной оценки катания пока ещё олимпийской чемпионки, сколько благодаря бэкграунду, в который легла репутация самой талантливой одиночницы в истории фигурного катания, её непростая история в Пекине, способная выбить слезу даже у мраморного изваяния, казанский антураж и ностальгия по пролётным, на полкатка четверному тулупу и тройному акселю, которые были визитной карточкой Валиевой в прошедшем сезоне.

На деле Камила по-прежнему далека от идеальной формы, тяжеловата в прыжках и катании, а её произвольная программа, так сильно прозвучавшая в сентябре на открытых прокатах, теряет блеск на глазах. Посудите сами: если постановка задумывалась как не слишком завуалированный посыл всему миру: «Посмотрите, что вы со мной сделали!», это предполагает именно то исполнение, какое Валиева продемонстрировала в командном олимпийском турнире. Уверенное, безошибочное, со сложнейшими прыжками. Сейчас же о постановке можно сказать лишь то, что Камила словно пытается догнать некий ускользнувший образ: ведёт непримиримую борьбу не с миром, а с четверным тулупом, и складывается эта борьба всё ещё не в её пользу.

Но Валиева борется — и это плюс, позволяющий ей опережать в рейтинге почти всех российских одиночниц.

Одно из главных впечатлений турнира в Казани — это, безусловно, Ксения Синицына. Так акварельно интерпретировать на льду классику, не упуская ни одного нюанса музыки, и сохранять эту живописность от первого до последнего звука — особый талант, которым совершенно блистательно владела разве что Каролина Костнер. Подобной тонкости восприятия в российском одиночном катании нет, на мой взгляд, ни у одной из действующих прим, включая Валиеву.

Причём невероятно сложно сказать, какая из программ удалась Синицыной лучше — прошлогодняя «Колыбельная» Чайковского в постановке Веры Арутюнян или произвольные вариации на музыку Баха авторства Марии Касумовой. И одну, и другую фигуристка превратила в шедевр, хотя стоит заметить, что такое катание всегда было на тонкого ценителя. Полагаю, как раз поэтому Ксения осталась по сумме двух программ третьей, хотя выиграла произвольную у Вероники Яметовой.

В минусах Синицыной — отсутствие ультра-си, и это по нынешним временам не способна компенсировать никакая акварельность. Ксения, по её словам, пытается восстановить четверной тулуп, так что можно только пожелать ей в этом успеха.

С восприятием Яметовой всё сложнее. Она весьма самобытна в катании, но любую самобытность, чтобы сделать её явлением мирового масштаба, нужно очень тщательно и очень штучно вычищать. Визитная карточка фигуристки — колоссальная энергетика. Собственно, в этом же главный плюс: Яметова, будучи прекрасно обученной, не столько соревнуется, сколько играет в соревнования с азартом невероятно энергичного ребёнка. Но в минусах всё та же лимитированность в плане ультра-си. Отсутствие тройного акселя и четверных прыжков пока не позволяет поставить юную екатеринбурженку в первую тройку рейтинга, несмотря на второе, вслед за Валиевой, место на казанском пьедестале.

Победительница параллельного Гран-при ISU Луна Хендрикс словно обрела в этом сезоне второе дыхание. На чемпионате Европы прошлого года она стала четвёртой (первой после российских богинь), на мировом первенстве уступила лишь Каори Сакамото. Японка выиграла первый из этапов Гран-при ISU в США, набрав незначительно больше Хендрикс в Анже, но бельгийку имеет смысл поставить выше. Одно дело представлять страну с богатейшими фигурнокатательными традициями, профессиональными тренерами и жесточайшей конкуренцией, и совсем другое — тренироваться фактически в одиночестве под началом собственного брата на деньги, пожертвованные болельщиками.

Сводный рейтинг одиночниц после трёх этапов Гран-при

1. (1) Софья Акатьева (Россия)

2. (2) Камила Валиева (Россия)

3. (3) Аделия Петросян (Россия)

4. (4) Софья Самоделкина (Россия)

5. (-) Ксения Синицына (Россия)

6. (-) Вероника Яметова (Россия)

7. (-) Луна Хендрикс (Бельгия)

8. (5) Александра Трусова (Россия)

9. (6) Ринка Ватанабе (Япония)

10. (7) Каори Сакамото (Япония).

Стабильность Алиева и боль Даниеляна

Третий этап российского Гран-при мог бы стать этапом, на котором вернулся Артур Даниелян, но триумф достался совсем другому фигуристу. Дмитрий Алиев одержал вторую победу, превзошёл свой московский результат, хотя в целом выступил схожим образом — сдвоил вслед за тремя четверными первый из двух тройных акселей (в Москве Алиев едва не упал с этого прыжка). Но на это следовало, конечно же, сделать скидку.

Даниеляна и Алиева в какой-то степени объединяет то, что они долгое время боролись с довольно тяжёлыми травмами. Дмитрий лечил голеностоп, Артур — спину, и, похоже, он так и не восстановился.

Травмы спины коварны тем, что их трудно скрыть, даже прибегая к помощи обезболивающих препаратов. Если повреждения голеностопа ещё как-то возможно скомпенсировать, перенося часть нагрузки при приземлениях на колено, то здесь тело непроизвольно реагирует тем, что включает блок в наиболее травмирующих спину моментах. Например — на приземлении с прыжков. И из катания тут же уходит амплитуда.

Примерно это и произошло с Даниеляном, причём ещё в короткой программе. И если учесть, что конкуренция в мужском одиночном катании ужесточается с каждым годом (отличные прокаты в Казани Андрея Мозалёва и Ивана Попова тому пример), возвращение может в этом сезоне так и не состояться.

Потеря ли это для российского одиночного катания? На мой взгляд, да. Артур обладает весьма редкой чаплинской способностью кататься очень выразительно и при этом иронично, вроде бы даже не прикладывая к этому усилий. Это делает его катание крайне притягательным для публики и самодостаточным даже без четверных прыжков.

Но тройные, так или иначе, прыгать необходимо. Пусть прозвучит жестоко, но в этом плане уже неважно, болит у тебя спина или нет. Вышел на лёд — катайся!

Потому, собственно, так ценно возвращение Алиева пусть не к пику формы, но к своему несколько подзабытому катанию. Он справедливо сохраняет свою пятую позицию в рейтинге.

На Гран-при ISU ему заочно противостоял выступающий за Францию Адам Сяо Хим Фа (он победил в Анже довольно интересных японцев Соту Ямамото и Казуки Томоно, хотя проиграл им короткую программу), но в его катании, образно говоря, скрыта мина замедленного действия: фигуристу свойственно как бы выпадать из вращения на многооборотных прыжках, а это означает, что при любом более серьёзном соревновательном стрессе приземления можно уже не спасти. Поэтому до своего второго выступления в серии (оно запланировано на 18—20 ноября в Саппоро) Адам отправляется под Даниэля Грассля и Глеба Лутфуллина.

Сводный рейтинг одиночников после трёх этапов Гран-при

1. (1) Сёма Уно (Япония)

2. (2) Марк Кондратюк (Россия)

3. (3) Илья Малинин (США)

4. (4) Као Миюра (Япония)

5. (5) Дмитрий Алиев (Россия)

6. (6) Даниэль Грассль (Италия)

7. (7) Глеб Лутфуллин (Россия)

8. (-) Адам Сяо Хим Фа (Франция)

9. (-) Андрей Мозалёв (Россия)

10. (8) Александр Самарин (Россия).