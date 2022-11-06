Фигурист Семененко рассказал, что постарается выступить на четырёх Олимпийских играх
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«Постараюсь. Будем работать», — ответил Семененко на вопрос Яны Рудковской, обещает ли он выступить на четырёх Олимпиадах, как Плющенко.
В апреле фигурист упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой об лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.
25 сентября Семененко выступил на контрольных прокатах сборной России с новой произвольной программой.
19-летний фигурист является победителем командного чемпионата мира 2021 года. На олимпийских играх в Пекине Семененко занял восьмое место.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в настоящий момент не находится в медицинском учреждении.