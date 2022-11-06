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Фигурист Семененко рассказал, что постарается выступить на четырёх Олимпийских играх

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Российский фигурист Евгений Семененко заявил, что сделает всё возможное, чтобы выступить на Олимпийских играх четыре раза.
Фигурист Семененко рассказал, что постарается выступить на четырёх Олимпийских играх
  • Gettyimages.ru

«Постараюсь. Будем работать», — ответил Семененко на вопрос Яны Рудковской, обещает ли он выступить на четырёх Олимпиадах, как Плющенко.

В апреле фигурист упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой об лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

25 сентября Семененко выступил на контрольных прокатах сборной России с новой произвольной программой.

19-летний фигурист является победителем командного чемпионата мира 2021 года. На олимпийских играх в Пекине Семененко занял восьмое место.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в настоящий момент не находится в медицинском учреждении.

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