Тарасова опровергла информацию о госпитализации

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в настоящий момент не находится в медицинском учреждении.

«Я не в больнице», — цитирует Тарасову ТАСС.

5 ноября Тарасова якобы сообщила СМИ, что находится в больнице. Также о проблемах со здоровьем у прославленного тренера заявил серебряный медалист зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух.

Тарасова известна по работе со многими известными фигуристами, среди которых множество обладателей золотых медалей Олимпийских игр. Ирина Роднина и Александр Зайцев становились чемпионами в парном катании, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов брали высшие награды в соревнованиях танцевальных пар, а Алексей Ягудин и Илья Кулик — в мужском одиночном катании.

Ранее Тарасова не исключила, что посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.