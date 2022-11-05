Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что попала в больницу.

«Я в больнице», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Тарасова традиционно выступает в роли председателя жюри в шоу «Ледниковый период».

Напомним, что 75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

Ранее Тарасова не исключила, что посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.