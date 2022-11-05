Тарасова сообщила, что попала в больницу
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«Я в больнице», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Тарасова традиционно выступает в роли председателя жюри в шоу «Ледниковый период».
Напомним, что 75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.
Ранее Тарасова не исключила, что посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.