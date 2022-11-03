Татьяна Тарасова планирует посетить чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова не исключила, что посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Я считаю, что будет очень интересный турнир. Я как раз думаю поехать и живьём посмотреть эти соревнования», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

При этом она не стала называть фаворита предстоящего турнира.

«Выделять никого не буду. Это же соревнование, зачем заранее выделять?» — добавила Тарасова.

Команды тренеров Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина выступят на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт 4 декабря в Санкт-Петербурге. Коллективы будут сформированы из воспитанников спортивных школ, а также приглашённых фигуристов.

По итогам личного турнира будут определены чемпионы России по прыжкам среди женщин и мужчин, а также абсолютный чемпион.

Жеребьёвка участников состоится 3 декабря.

Ранее в команде Тутберидзе обратились к российской фигуристке Аделии Петросян после её победы на втором этапе Гран-при России в Сочи.