Татьяна Тарасова планирует посетить чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге
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«Я считаю, что будет очень интересный турнир. Я как раз думаю поехать и живьём посмотреть эти соревнования», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
При этом она не стала называть фаворита предстоящего турнира.
«Выделять никого не буду. Это же соревнование, зачем заранее выделять?» — добавила Тарасова.
Команды тренеров Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина выступят на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт 4 декабря в Санкт-Петербурге. Коллективы будут сформированы из воспитанников спортивных школ, а также приглашённых фигуристов.
По итогам личного турнира будут определены чемпионы России по прыжкам среди женщин и мужчин, а также абсолютный чемпион.
Жеребьёвка участников состоится 3 декабря.
Ранее в команде Тутберидзе обратились к российской фигуристке Аделии Петросян после её победы на втором этапе Гран-при России в Сочи.