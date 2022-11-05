Вайцеховская назвала Синицыну фигуристкой с фантастическим талантом

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская рассказала о самом сильном впечатлении от третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Пока самое сильное впечатление этапа Гран-при в Казани — Ксения Синицына. Фантастический талант — так акварельно катать Чайковского, не упуская ни одного нюанса музыки, и сохранять эту акварельность от первого до последнего звука. Подобной тонкости восприятия нет, на мой взгляд, ни у одной из действующих прим, включая Валиеву», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её мнению, Валиева была настолько хороша в своём первом взрослом сезоне, что сейчас все её программы выглядят как попытка догнать некий ушедший образ.

«И пока в этой гонке Камила проигрывает. Но катается, старается, вытаскивает прыжки — и за это отдельный респект», — добавила Вайцеховская.

Валиева (83,30 балла) лидирует после короткой программы. Второе место занимает Вероника Яметова (75,90). Третье — Ксения Синицына (70,54).

Напомним, что Валиева одержала победу на первом этапе Гран-при России в Москве.

Третий этап проходит с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.

Ранее Синицына заявила, что продолжила карьеру благодаря болельщикам.