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Фигуристка Синицына заявила, что продолжила карьеру благодаря болельщикам

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Чемпионка юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Ксения Синицына рассказала, почему приняла решение не завершать карьеру.
Фигуристка Синицына заявила, что продолжила карьеру благодаря болельщикам
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Было много мыслей — продолжать или нет, мне столько раз писали мои болельщики, это так поддерживало, появлялся настрой выходить на лед», — цитирует Синицыну ТАСС.

При этом она призналась, что чувствует себя прекрасно.

«Со здоровьем всё хорошо, спортсмен всегда найдёт в себе недостатки, есть ещё над чем работать», — добавила 18-летняя фигуристка.

Синицына на третьем этапе Гран-при России в Казани за короткую программу получила от судей 70,54 балла. Фигуристка занимает третье место. Лидирует после первого дня соревнований Камила Валиева (83,30), второе место занимает Вероника Яметова (75,90). 

Третий этап проходит с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.

Ранее Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный победили в ритм-танце на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

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