Тарасова: уверена была на 100% в победе Алиева на этапе Гран-при России в Казани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Дмитрия Алиева на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Уверена была на 100% в победе Алиева. Он победил за счёт всего, в том числе катания, хорошей программы», — сказала Тарасова корреспонденту ТАСС.

23-летний фигурист получил от судей по сумме двух программ 280,95 балла. Второе место занял Андрей Мозалёв (272,71), бронзовая медаль досталась Ивану Попову (243,28).

Ранее Тарасова оценила выступление Камилы Валиевой на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.