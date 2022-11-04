Мотивация Валиевой, возвращения Мозалёва и Даниеляна: интриги этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Реабилитируются ли Евгения Тарасова и Владимир Морозов в глазах болельщиков за произвольную программу в Москве? Насколько убедительной окажется победа Анабель Морозов и Дэвида Нарижного над другими танцорами? Сможет ли Камила Валиева чем-либо удивить в отсутствие серьёзной конкуренции? Навяжут ли Андрей Мозалёв и Артур Даниелян после травм борьбу Дмитрию Алиеву? Главные интриги третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию — в материале RT.

Главная звезда третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию — это, конечно же, Камила Валиева. Как справедливо заметил известный продюсер Илья Авербух, главенство пекинской мученицы среди всех фаворитов турнира не зависит от того, кто именно из российских одиночниц окажется у неё в соперницах. В Казани в категорию оппонентов главной примы должны были попасть Дарья Усачёва и Софья Муравьёва, но обе были вынуждены отказаться от старта по причине затянувшегося восстановления после травм.

Является ли это потерей? Безусловно. Понятно, что смотреть на Валиеву казанская публика охотно придёт даже в том случае, если на льду она будет одна, но с точки зрения интриги градус сильно упал. В сложившейся ситуации Камиле нет никакой нужды делать максимум, то есть четверной прыжок, никакого стресса для фигуристки тоже не предвидится, несмотря на то что на турнире выступит довольно сильная по прежним временам одиночница Ксения Синицына, которая стала серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2020 года.

18-летняя ученица Светланы Пановой не выступала почти год, не участвовала в открытых прокатах, так что возвращение к стартам после такого перерыва — само по себе испытание. В межсезонье миниатюрная москвичка пробовала себя в парном катании. Это продолжалось не слишком долго, но сам по себе факт наводит на мысль, что фигуристка делала это не от хорошей жизни. Возможно, почувствовала, что дела в одиночном разряде идут не слишком хорошо или же сказались перебои с тренировочным льдом, связанные с ремонтом катка.

Как бы то ни было, подготовиться к сезону Синицына успела. Поставила новую произвольную программу, оставив прошлогоднюю короткую, пыталась восстановить четверной тулуп. Другой вопрос, что опередить Валиеву ей вряд ли удастся, и дело тут не только в том, кто и как будет кататься. Все уже наблюдали более чем лояльное отношение к Камиле на первом из этапов Гран-при, и, скорее всего, в Казани история повторится.

Конкурентов не предвидится и у Тарасовой — Морозова в соревнованиях спортивных пар. Интрига турнира разве что в том, сумеют ли Евгения и Владимир откатать свою олимпийскую произвольную столь же вдохновенно, как катали короткую программу на первом этапе серии. В любом случае повторения того ужаса, что созерцали зрители в «Мегаспорте», не должно случиться даже по теории вероятности.

Если бы не тот несчастный случай, вследствие которого дуэт отдал первое место Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, казанский турнир мог бы стать для всех фаворитов возможностью отобраться в мартовский финал серии с максимальным количеством очков. То есть с двумя победами. Сейчас же такая возможность осталась только у Валиевой, Аннабель Морозов — Дэвида Нарижного в танцах и Дмитрия Алиева — в мужском катании.

И если потенциальная победа подопечных самого обширного танцевального тренерского штаба страны не вызывает сомнений, то Алиеву будут противостоять сразу два довольно сильных соперника — Андрей Мозалёв и Артур Даниелян. Иначе говоря, любая серьёзная ошибка каждого из соискателей наград может привести к самым непредсказуемым вариантам расстановки на пьедестале.

Притом что конкуренция в мужском турнире наиболее высока, соревнования лишились львиной доли своей привлекательности в связи с отсутствием Евгения Семененко. По словам его тренеров Татьяны и Алексея Мишиных, он не восстановился после травмы колена, которую получил на летнем сборе в Куршевеле и усугубил на открытых прокатах. По этой причине ранее фигурист пропустил «Мемориал Панина-Коломенкина» и второй этап кубка Санкт-Петербурга и только сейчас начал восстанавливать прыжки.

С последствиями серьёзной травмы в Казани предстоит бороться и Даниеляну. Вице-чемпион Европы 2020 года на протяжении всего прошедшего сезона безрезультатно боролся с травмой в ЦСКА, летом решился на радикальные изменения, уехав в Питер к Евгению Рукавицыну, получив в спарринг-партнёры Алиева и Макара Игнатова, однако насколько эффективно Артур сумеет справиться с целым букетом собственных проблем, покажут только старты, первый из которых состоится в Казани.