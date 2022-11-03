Мишин трогательно обратился к Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин поздравил с юбилеем двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Много выдающихся спортсменов мы почитаем — Браунинга, Ламбьеля, Урманова, Ягудина, Чена — но по широте творческого диапазона я бы именно Женю назвал Шекспиром фигурного катания», — цитирует Мишина РИА Новости.

Он добавил, что желает своему бывшему ученику в тренерской деятельности сохранять неповторимость.

3 ноября Плющенко исполнилось 40 лет. Фигурист под руководством Мишина стал двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

Ранее Плющенко рассказал, как Яна Рудковская уговорила его вернуться в фигурное катание.