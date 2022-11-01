Плющенко рассказал, как Рудковская уговорила его вернуться в фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как ради своей жены Яны Рудковской вернулся в большой спорт.

«Со стороны это могло показаться безумием, но мне, как и любому влюблённому мужчине, хотелось доказать, что могу всё. Когда втянулся в процесс, захотел сделать какие-то вещи, которые до меня никто не делал», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Напомним, что Плющенко после паузы завоевал серебро Олимпийских игр — 2010, а также стал победителем командного турнира на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В настоящий момент двукратный олимпийский чемпион тренирует фигуристов в своей академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко рассказал о предательстве со стороны тренера его академии.