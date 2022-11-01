Плющенко рассказал, как Рудковская уговорила его вернуться в фигурное катание
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«Со стороны это могло показаться безумием, но мне, как и любому влюблённому мужчине, хотелось доказать, что могу всё. Когда втянулся в процесс, захотел сделать какие-то вещи, которые до меня никто не делал», — цитирует Плющенко РИА Новости.
Напомним, что Плющенко после паузы завоевал серебро Олимпийских игр — 2010, а также стал победителем командного турнира на Олимпиаде-2014 в Сочи.
В настоящий момент двукратный олимпийский чемпион тренирует фигуристов в своей академии «Ангелы Плющенко».
Ранее Плющенко рассказал о предательстве со стороны тренера его академии.