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Плющенко рассказал о предательстве со стороны тренера его академии

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как его предал тренер Алексей Василевский.
Плющенко рассказал о предательстве со стороны тренера его академии
  • РИА Новости

Плющенко рассказал, что четыре года назад оставил своих учеников на Василевском, пока участвовал в японских шоу.

«Когда вернулся, узнал: мой помощник и коллега решил работать самостоятельно и уговорил многих родителей, чтобы ученики ушли», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Он добавил, что ученики, которых переманил Василевский, уже покинули его.

Напомним, что Плющенко основал свою академию «Ангелы Плющенко». Он построил для своих учеников загородную тренировочную базу.

Ранее Яна Рудковская высказалась о выступлении фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи.

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