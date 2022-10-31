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Рудковская: первая страница к Олимпиаде-2026 у Трусовой открыта

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Продюсер, совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о выступлении фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Она не в лучшей своей форме, но она заслуживает гигантского, межгалактического уважения, потому что она выходит и соревнуется. Уверена, что девочка не сломается, что она будет бороться», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Она также отметила, что к чемпионату России фигуристка будет в форме. По мнению продюсера, Трусова исполнит в произвольной программе два четверных лутца.

«Я очень хочу, чтобы страница под названием Гран‑При в Сочи стала первой в книге «Мой путь к Олимпиаде‑2026», — добавила Рудковская.

18-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль (208,55 балла). Золото выиграла Аделия Петросян (239,31). Серебро досталось Софье Самоделкиной (218,73). 

Ранее Александра Трусова назвала причину неудачи на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

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