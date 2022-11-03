Щербакова: нам с Загитовой очень комфортно работать вместе
«Алина помогает, мы же давно с ней знакомы. И довольно много общаемся. И нам, конечно, очень комфортно вместе работать», — цитирует Щербакову kp.ru.
Она добавила, что благодаря Загитовой ей было проще влиться в коллектив «Ледникового периода».
Напомним, что фигуристки являются ведущими телепроекта вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой операции на колене.
Ранее Щербакова рассказала о работе с Тарасовой на шоу «Ледниковый период».