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Щербакова: нам с Загитовой очень комфортно работать вместе

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о поддержке победительницы Игр-2018 Алины Загитовой.

«Алина помогает, мы же давно с ней знакомы. И довольно много общаемся. И нам, конечно, очень комфортно вместе работать», — цитирует Щербакову kp.ru.

Она добавила, что благодаря Загитовой ей было проще влиться в коллектив «Ледникового периода».

Напомним, что фигуристки являются ведущими телепроекта вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой операции на колене.

Ранее Щербакова рассказала о работе с Тарасовой на шоу «Ледниковый период».

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