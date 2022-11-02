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Щербакова рассказала о работе с Тарасовой на шоу «Ледниковый период»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от работы с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой на шоу «Ледниковый период».
Щербакова рассказала о работе с Тарасовой на шоу «Ледниковый период»
  • Gettyimages.ru

«Конечно, это большая честь — работать с Татьяной Анатольевной. Мы друг друга поприветствовали, она меня похвалила. Это человек, от которого сразу идёт невероятно мощная энергетика. Я очень рада, что она была на съёмках. Здоровья ей», — цитирует Щербакову «kp.ru».

Напомним, что ведущими нового сезона телепроекта «Ледниковый период» стали олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Тарасова традиционно выступит в роли председателя жюри.

75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

Ранее Тарасова отметила прогресс в дикции олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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