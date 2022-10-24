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В ФФККР сообщили, что Даниелян будет выступать на соревнованиях

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина рассказала, что фигурист Артур Даниелян является членом сборной национальной страны и будет выступать в соревнованиях под эгидой организации.
В ФФККР сообщили, что Даниелян будет выступать на соревнованиях
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«Это документ полуторамесячной давности. Даниелян является членом сборной России и может выступать на мероприятиях, которые проводит ФФККР», — цитирует Ермолину РИА Новости.

24 октября стало известно, что Даниеляну запретили выступать на внутрироссийских соревнованиях. Спортсмен ранее допустил нарушения при переходе от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына.

18-летний фигурист тренировался под руководством Буяновой с 2016 года.

Напомним, что Рукавицын попал в скандал с фигуристкой Елизаветой Нугумановой. Бывшая ученица обвинила российского тренера и его группу в травле. По словам девушки, тренеры упрекали её в лишнем весе и угрожали испортить карьеру. Нугуманова рассказала, что всё доходило до абсурда.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что фигуристы допустили очень много ошибок на первом этапе Гран-при России в Москве.

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