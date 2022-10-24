Узнать больше

Тарасова отметила большое количество ошибок в прокатах у фигуристов на этапе Гран-при

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что фигуристы допустили очень много ошибок на первом этапе Гран-при России в Москве.
Тарасова отметила большое количество ошибок в прокатах у фигуристов на этапе Гран-при
  • РИА Новости

«Я хочу поздравить Диму Алиева с победой, очень хороший прокат. В целом у фигуристов было очень много ошибок, поэтому они заняли такие места», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Алиев получил по сумме двух программ 273,63 балла. Серебряную награду выиграл Глеб Лутфуллин (258,20), бронза досталась Александру Самарину (257,43).

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях Михаил Коляда (237,22), лидировавший после короткой программы, занял четвёртое место.

Ранее Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить