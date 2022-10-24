Тарасова отметила большое количество ошибок в прокатах у фигуристов на этапе Гран-при
- РИА Новости
«Я хочу поздравить Диму Алиева с победой, очень хороший прокат. В целом у фигуристов было очень много ошибок, поэтому они заняли такие места», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Алиев получил по сумме двух программ 273,63 балла. Серебряную награду выиграл Глеб Лутфуллин (258,20), бронза досталась Александру Самарину (257,43).
Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях Михаил Коляда (237,22), лидировавший после короткой программы, занял четвёртое место.
Ранее Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».