Тарасова отметила большое количество ошибок в прокатах у фигуристов на этапе Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что фигуристы допустили очень много ошибок на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Я хочу поздравить Диму Алиева с победой, очень хороший прокат. В целом у фигуристов было очень много ошибок, поэтому они заняли такие места», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Алиев получил по сумме двух программ 273,63 балла. Серебряную награду выиграл Глеб Лутфуллин (258,20), бронза досталась Александру Самарину (257,43).

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях Михаил Коляда (237,22), лидировавший после короткой программы, занял четвёртое место.

Ранее Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».