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Мишин объяснил отсутствие Семененко на этапе Гран-при России в Казани

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Заслуженный тренер Алексей Мишин сообщил, что фигурист Евгений Семененко на контрольных прокатах усугубил ранее полученную травму.
Мишин объяснил отсутствие Семененко на этапе Гран-при России в Казани
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Семененко на Гран-при в Казани не выступит. Будет на каких-то из поздних этапов, если восстановится от серьёзной травмы, полученной на сборах в Куршевеле и усугубленной на контрольных прокатах в Москве», — цитирует Мишина РИА Новости.

В апреле фигурист упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой об лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

25 сентября Семененко выступил на контрольных прокатах сборной России с новой произвольной программой.

Ранее Семененко назвал самых весёлых, умных, искренних, трудолюбивых и серьёзных спортсменов в своём виде.

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