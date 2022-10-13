Семененко считает себя самым искренним и честным фигуристом

Российский фигурист Евгений Семененко назвал самых весёлых, умных, искренних, трудолюбивых и серьёзных спортсменов в своём виде.

«Самый весёлый фигурист? Кондратюк. Самый умный? Алексей Николаевич! Самый искренний и честный? Я. Самый трудолюбивый? Ханю. Самый серьёзный? Коляда», — цитирует Семененко Sport24.

В апреле фигурист упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

25 сентября Семененко выступил на контрольных прокатах сборной России с новой произвольной программой.

Ранее Татьяна Мишина высказалась о сроках восстановления Евгения Семененко.