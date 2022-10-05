Мишина: у Семененко болело колено, когда катал произвольную на контрольных прокатах

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о сроках восстановления Евгения Семененко.

«У него были проблемы с коленом, когда катал произвольную на контрольных прокатах, ещё раз его повредил на финальной позе. Пока решили, что он полностью восстановится. Думаю, что или в конце недели выйдет — пятница-суббота, или на следующей неделе», — цитирует Мишину «Чемпионат».

В апреле фигурист упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

25 сентября Семененко выступил на контрольных прокатах сборной России с новой произвольной программой.

Ранее Семененко высказался о рабочих отношениях со своим тренером Алексеем Мишиным.