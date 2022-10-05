Узнать больше

Мишина: у Семененко болело колено, когда катал произвольную на контрольных прокатах

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о сроках восстановления Евгения Семененко.
Мишина: у Семененко болело колено, когда катал произвольную на контрольных прокатах
  • РИА Новости

«У него были проблемы с коленом, когда катал произвольную на контрольных прокатах, ещё раз его повредил на финальной позе. Пока решили, что он полностью восстановится. Думаю, что или в конце недели выйдет — пятница-суббота, или на следующей неделе», — цитирует Мишину «Чемпионат».

В апреле фигурист упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

25 сентября Семененко выступил на контрольных прокатах сборной России с новой произвольной программой.

Ранее Семененко высказался о рабочих отношениях со своим тренером Алексеем Мишиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить