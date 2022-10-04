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Семененко рассказал, почему называет шефом Алексея Мишина

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Золотой призёр чемпионата мира по фигурному катанию Евгений Семененко высказался о рабочих отношениях со своим тренером Алексеем Мишиным.
Семененко рассказал, почему называет шефом Алексея Мишина
  • РИА Новости

«Вы называете Алексея Николаевича шефом, давно так принято у вас? Как-то я услышал, что более старшие спортсмены так говорят у нас в группе. Ну и тоже подхватил», — цитирует Семененко Sport24.

19-летний фигурист завоевал золотую медаль командного чемпионата мира 2021 года в Осаке.

Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

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