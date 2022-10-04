Семененко рассказал, почему называет шефом Алексея Мишина
- РИА Новости
«Вы называете Алексея Николаевича шефом, давно так принято у вас? Как-то я услышал, что более старшие спортсмены так говорят у нас в группе. Ну и тоже подхватил», — цитирует Семененко Sport24.
19-летний фигурист завоевал золотую медаль командного чемпионата мира 2021 года в Осаке.
Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.