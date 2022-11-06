Сила воли Алиева, «рекорд» Тарасовой с Морозовым и настойчивость Валиевой: чем закончился этап Гран-при России в Казани

Камила Валиева выиграла соревнования одиночниц на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Несмотря на то, что олимпийской чемпионке вновь не удалось приземлить четверной тулуп, она более чем на 30 баллов опередила ближайшую преследовательницу — Веронику Яметову. У мужчин первое место занял Дмитрий Алиев. Ученик Евгения Рукавицына выступал с травмой, но это не помешало ему безупречно исполнить три прыжка ультра-си. В турнире спортивных пар оценки выше мирового рекорда заработали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а в танцах на льду первенствовали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный.

Валиева вновь без четверного

Королевой льда в воскресенье в Казани была, конечно же, Камила Валиева. В победе спортсменки после хорошей короткой программы никто не сомневался. Интересовал лишь один вопрос: заявит ли она четверной тулуп и, если да, получится ли его исполнить. Элемент ультра-си олимпийская чемпионка в командных соревнованиях всё-таки попробовала сделать. На разминке болельщики даже увидели его чистое приземление. Однако во время проката фигуристка с него всё-таки упала.

Эта ошибка, как и в Москве, не повлияла на настрой девушки, и все остальные прыжки она исполнила безукоризненно, заставив зрителей аплодировать стоя. Тем не менее, четверной тулуп не давал покоя Камиле, и она ещё два раза попробовала его сделать «на бис» уже после того, как завершила выступление. Увы, обе попытки оказались неудачными, но хореограф Даниил Глейхенгауз и в этом нашёл положительный момент.

«После проката можешь прыгать четверные. Это что-то новенькое», — сказал он Валиевой перед выставлением оценок.

Сама Камила также решила пошутить на счёт элемента: спортсменка пообещала журналистам заявить в следующий раз два тулупа, чтобы один из них обязательно исполнить.

«Немножко расстроилась, что не смогла его сделать, так как на разминке всё было нормально, как и, в принципе, в Москве. Сейчас было больше уверенности, но ладно. На самом деле выступление не на 100%, так как упала. Но по энергетике я выдалась в конце, тёплые воспоминания остались от сегодняшнего проката», — добавила фигуристка.

За выступление Камила получила на два балла меньше, чем на московском этапе Гран-при России. Но это не помешало ей уверенно, с разницей в 30 очков по сумме двух программ, обыграть ближайшую преследовательницу — Веронику Яметову. Представительница Свердловской области с небольшими помарками исполнила свою произвольную программу. Тем не менее, она вновь зарядила болельщиков невероятными эмоциями. Именно эта спортсменка, по мнению многих экспертов, стала открытием текущего сезона.

«Она безумно самобытна в своём катании, но при слове «самобытность» лично я всегда вспоминаю фильм «Приходите завтра» и его героиню Фросю Бурлакову. Иначе говоря, любую самобытность, чтобы сделать её явлением мирового масштаба, нужно очень тщательно и очень штучно вычищать. Не конвейерный товар, однозначно», — написала в своём Telegram-канале обозреватель RT Елена Вайцеховская.

Хорошее впечатление оставила и Ксения Синицына. Как и накануне, она выбрала лиричную классическую музыку, которая ей очень подходит. Хрупкая, худенькая девушка буквально парила надо льдом под мелодию Баха.

«Она писалась специально для людей, поэтому я её катаю для людей, чтобы они смотрели и у них поднималось настроение. Программу поставила мне Мария Касумова, наш хореограф, недели три назад. Она ещё не совсем вкатанная, будем работать дальше», — призналась Синицына.

При этом даже без элементов ультра-си композиция Ксении была достаточно сложной. Девушка обошла Яметову в произвольной программе, однако по сумме баллов выше оказалась Вероника.

Великолепный Алиев



Невероятную волю к победе в Казани продемонстрировал Дмитрий Алиев. Фигурист не лучшим образом откатал короткую программу и после этого жаловался на самочувствие. Ко всему прочему в воскресенье утром на тренировке у него случился рецидив травмы, и до последнего момента фигурист не знал, будет ли продолжать борьбу на этапе.

«В начале сезона у меня была проблема со стопой. За пять минут до выхода со льда это случилось, шёл, уже хромая, настроение стало угасшее. Вот и на разминке я понял: либо снимаемся, либо боремся. Тренер сказал: «Если выходим, то только в боевом состоянии». Этот момент мне помог отвлечься. В первые три-четыре минуты я получил колоссальное удовольствие. Я понял: сейчас способен бороться, старался до конца доехать. Это было видно на дорожке шагов, я сам чувствовал, что я дожал, добил», — объяснил Алиев.

Удивительно, но травма не помешала, а наоборот, помогла спортсмену сосредоточиться. В самом начале выступления он исполнил три великолепных четверных. И далее катался под аплодисменты зрителей. К сожалению, получилось в программе не всё. Вместо двух тройных Дмитрий сделал только двойные аксель и риттбергер, но на впечатление от композиции под песню What a Wonderful World это не повлияло. Судьи оценили выступление в 192,99 балла — на десять очков больше, чем на этапе в Москве.

Такое выступление Дмитрия заставило занервничать Андрея Мозалёва, который лидировал после короткой программы. Спортсмен начал прокат с бабочки на четверном прыжке, однако затем собрался и сделал ещё два элемента ультра-си.

В концовке программы, как показалось, фигурист немного устал и, как и Алиев ранее, сделал только двойные аксель и лутц вместо тройных. В итоге преимущества в десять баллов после первого дня не хватило для победы — он лишь второй.

«Насчёт физики скажу, что я, может, не до конца подготовился, была небольшая травма колена. Кто подписан на мои соцсети, видел на видео с ОФП, что у меня было колено в тейпе. После мемориала Панина я неделю дома сидел, она у меня реально выпала. Это могло повлиять на прокат, но это уже отговорки. Второе место — это неудача, конечно же», — отметил спортсмен.

Не смог порадовать болельщиков Артур Даниелян. Проблемы из короткой программы плавно перетекли в произвольную: ошибка на выезде с четверного акселя, бабочка на тройном лутце. При этом фигурист нашёл положительные моменты в своём прокате.

«Это первое более-менее чистое исполнение. Просто надо не только над четверным сальховом, но и над всеми прыжками, над приземлениями поработать, потому что я валюсь с ноги почему-то. Работы полным-полно. Этот старт показал, на что надо больше упор сделать», — объяснил фигурист, оказавшийся в итоге четвёртым.

Реабилитация Тарасовой и Морозова

Упорная борьба в Казани развернулась в танцах на льду. Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный выиграли соревнования с преимуществом всего в четыре балла над Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, для которых это противостояние было особенно принципиальным. Возможно, сыграл тот факт, что победители выступали уже второй раз и выглядели более уверенно. Как призналась партнёрша, они в этот раз получили настоящее удовольствие от проката.

«Я рада, что прокат был настолько с энергией. Просто кайф. Обожаю такие прокаты, когда так получается на соревнованиях. Такой адреналин», — сказала Аннабель.

При этом, по словам Нарижного, для дуэта пока важно не завоёвывать первые места, а улучшать свой номер.

«Я не ехал сюда соревноваться — просто показать себя. Мы слишком молодая пара, нам главное одобрение тренеров, чтобы можно было почерпнуть какие-то хорошие моменты, хотя мне ещё ни один свой прокат не понравился. В первую очередь едешь, чтобы улучшаться по сравнению с прошлым стартом. Оценки — это уже вторично. Тем более сейчас система оценивания подгоняется под европейский стандарт», — отметил спортсмен.

Выступление Шанаевой и Дрозда также очень понравилось зрителям, которые встретили их бурными аплодисментами. Остался доволен прокатом и тренер Александр Жулин. Так что фигуристы не так сильно расстроились проигрышу.

«В любом случае это не единственные старты, что бы ни случилось, будем всё равно бороться и показывать прогресс. Это не только наши внутренние ощущения, но ещё и мнение окружающих, что самое главное. Это говорит о том, что мы на верном направлении, думаю, что у нас будет долгий совместный путь», — объяснил Дрозд.

Порадовали в этот раз серебряные призёры Олимпиады в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они полностью реабилитировались перед болельщиками после неудачного проката в Москве, где остались только вторыми из-за большого количества ошибок. В Казани их удалось избежать, и зрители вновь сумели насладиться хорошо знакомой композицией. Причём фигуристы заработали баллы выше мирового рекорда в произвольной программе (157,46), судьи поставили за их выступление 157,56. Однако достижение зафиксировано не будет, поскольку показано на внутреннем старте.

Впрочем, молодёжь продолжает наступать на пятки ветеранам фигурного катания. Юные Ясмина Кадырова и Валерий Колесов также отлично выступили в Казани. Воспитанники Тамары Москвиной продемонстрировали, что не боятся конкуренции со стороны более опытных и титулованных пар. При этом, по словам партнёра, они смотрят на Тарасову и Морозова как на пример для подражания.

«Женя с Вовой катаются десять лет, а мы только полгода. На них смотришь и понимаешь, что это та пара, на которую нужно равняться. Помню, как смотрел на них, когда они выигрывали свой первый чемпионат Европы, соревнуясь с самыми сильными парами, а теперь мы тоже с ними конкурируем», — отметил Колесов.