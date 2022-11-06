Валиева считает, что не показала идеальный результат на этапе Гран-при России в Казани

Камила Валиева прокомментировала победу на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Выступление было не на 100%, было бы на 100, если бы сделала четверной тулуп. Но по энергетике останутся тёплые воспоминания», — цитирует Валиеву ТАСС.

Она подчеркнула, что на каждом турнире прибавляет в каждом движении.

«Стараюсь всё это прожить. Если сравнивать ощущения от прокатов, они всегда разные, не могу сказать, что каждый раз чувствую одну и ту же эмоцию», — добавила Валиева.

16-летняя фигуристка выиграла третий этап серии Гран-при России в Казани. Валиева получила от судей после двух программ в сумме 241,72 балла.

Серебряную награду выиграла Вероника Яметова (210,34 балла), бронзовая медаль досталась Ксении Синицыной (207,55).

Четвёртый этап Гран-при России пройдёт 11—13 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что Валиева исполнит один элемент ультра-си в произвольной программе на третьем этапе Гран-при России в Казани.