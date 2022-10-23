Спокойствие Алиева, проблемы Валиевой, провал Тарасовой и Морозова: как завершился первый этап Гран-при в Москве

Камила Валиева выиграла стартовый этап Гран-при России по фигурному катанию, который завершился в Москве. Спортсменка упала с четверного тулупа, однако сумела опередить по сумме двух программ Софью Акатьеву, которая во время произвольного проката идеально исполнила все заявленные элементы. В соревнованиях спортивных пар из-за провала Евгении Тарасовой и Владимира Морозова сенсационно победили юные Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. У мужчин первое место занял Дмитрий Алиев, исполнивший три квада, в то время как Михаил Коляда сорвал прыжки. Лучший результат среди танцевальных дуэтов показали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный.

Два четверных Акатьевой

Первый день стартового этапа Гран-при России по фигурному катанию оставил большое число вопросов. В частности, в какой физической форме находится Камила Валиева, которая не стала исполнять в короткой программе тройной аксель, а также насколько заслуженны авансы, которые ранее получила Софья Акатьева.

15-летняя фигуристка в дебютном выступлении на взрослом уровне откровенно нервничала, что сказалось в том числе и на общем впечатлении от композиции. Однако в произвольной программе спортсменка справилась с эмоциями. А после того, как сумела исполнить тройной аксель, который сорвала накануне, и вовсе расслабилась. Поэтому два четверных тулупа получились у неё очень чёткими и уверенными. Судьи на оценки не поскупились и поставили 163,98 балла за композицию Welcome to Earth.

Валиева, в отличие от Акатьевой, заявила только один четверной тулуп, однако исполнить его чисто не смогла. Спортсменка недостаточно высоко выпрыгнула и во время последнего оборота коснулась льда. Падение не выбило Камилу из колеи. Остальные элементы она сделала чисто.

Вновь обратила на себя внимание концовка композиции, которая посвящена допинговому скандалу на Олимпиаде в Пекине. Если на контрольных прокатах фигуристка расплакалась после выступления, то теперь она постаралась завершить прокат другой эмоцией. Своим пронзительным взглядом она будто говорила зрителям: «Всё это в прошлом. Я со всем справилась». Немного изменилась и музыка. Из неё исчезли новостные вставки. Но, как объяснила спортсменка, это временно.

«Я не знаю, что получилось лучше. Не могу сказать, что мне всё нравится, как и после любого проката. Тренеры уже разберут программу. В принципе, я рада зайти на тулуп. Это оказалось очень волнительно, как будто впервые прыгаю. Но на шестиминутке получилось, значит, всё будет. Не было мыслей не рисковать, такие мысли были в олимпийский сезон. Сейчас же я хочу, наоборот, сделать прыжки», — отметила фигуристка.

Ошибка на тулупе не позволила олимпийской чемпионке выиграть произвольную программу (160,74), однако отрыв Акатьевой неожиданно оказался не таким значительным, несмотря на два четверных тулупа и тройной аксель. В итоге по сумме двух выступлений Валиева уверенно обошла соперницу, поскольку имела задел в 11,22 балла. Как объяснил после прокатов хореограф Илья Авербух, Софье ещё предстоит работать над компонентами, чтобы в будущем с такими прыжками не проигрывать Камиле.

«Это очень талантливая девушка, но, во-первых, она достаточно юная. Также, помимо прыжков, есть ещё очень много элементов в фигурном катании, такие как компоненты, вращения, дорожки шагов, которые Валиева исполняет лучше всех в мире», — приводит слова специалиста РИА Новости.

В то же время олимпийскую чемпионку в танцах на льду Наталью Бестемьянову беспокоит психологическое состояние Валиевой. По её мнению, Камила до сих пор испытывает большой стресс.

«Она очень поправилась, а это, на мой взгляд, — последствие плохого психологического состояния. Поэтому сейчас совершенно неважно, что именно она катает. Главное, чтобы она смогла привести себя в форму и прыгать свои четверные прыжки. Иначе она будет проигрывать и Софье Акатьевой, и остальным девочкам, под какую бы музыку ни каталась», — заявила Бестемьянова в разговоре с RT.

Что касается других спортсменок, то лишь ещё две девушки заявили четверные прыжки — Анастасия Зинина и Алина Горбачёва, но обе с ними не справились и существенно отстали от воспитанниц Этери Тутберидзе.

Провал Тарасовой и Морозова

Не обошлось на этапе Гран-при в Москве и без сенсации. Произошла она на соревнованиях спортивных пар. Серебряные призёры Олимпиады в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов уверенно выступили в короткой программе, обойдя на восемь с небольшим баллов вчерашних юниоров Наталью Хабибуллину и Илью Княжука. Однако произвольное выступление получилось провальным. Фигуристы синхронно ошиблись на параллельном тройном сальхове, а затем партнёрша упала после выброса. Были и другие помарки.

«Очень стыдно. Не хочу даже ничего говорить», — призналась после проката Тарасова.

Хабибуллина и Княжук, напротив, очень эмоционально откатали свою Ave Maria. В самом начале они чисто исполнили секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, а далее тройной риттбергер и все выбросы. Зрители по окончании выступления аплодировали ребятам стоя. Высоко оценили композицию и судьи. В итоге по сумме двух программ фигуристы опередили Тарасову и Морозова на три балла. И как признались Наталья и Илья журналистам, они оказались в шоке от такого результата.

«У нас на первенстве России было такое, когда на балл выиграли. Здесь отрыв чуть-чуть побольше. Пока не особо понимаем, что говорить даже. Мы вообще не надеялись на такое», — отметил Княжук.

Триумф Алиева

Упорная борьба развернулась в соревновании мужчин-одиночников. На победу претендовали сразу четыре спортсмена: Глеб Лутфуллин, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Михаил Коляда.

Первым на лёд вышел 18-летний воспитанник Алексея Мишина. Накануне он смог в короткой программе сделать два четверных, однако в итоге из-за невысоких оценок за компоненты остался вне тройки сильнейших.

В этот раз фигурист пошёл ещё дальше и заявил четыре квада, но выполнить удалось только три, вместо тулупа получилась «бабочка». Кроме того, при приземлении сальховов ему дважды пришлось касаться льда рукой. Тем не менее обошлось без падений, что в последнее время редкость для российских одиночников.

«Будем работать, думаю, к следующему этапу всё будет чисто. Сейчас задача кататься чисто, а там как судьи скажут. Очень хочется быть первым, но надо хорошо катать программу, чтобы меня оценили достойно. Вчера сделал не так, как умею, если бы всё сделал хорошо — все вращения и прыжки, то баллы были бы выше. Сам ошибся, было два четверных, но есть ещё скольжение, вращения», — объяснил спортсмен.

Неудачно выступил в воскресенье Александр Самарин. После великолепного четверного лутца последовало очень неприятное падение. Зрителей оно могло даже напугать, но не фигуриста. Остальные прыжки он приземлил, однако немного уступил Лутфуллину по сумме двух программ.

Дмитрий Алиев, в отличие от воспитанника Елены Соколовской, смог избежать срывов элементов. Конечно, не всё получилось идеально, несколько выездов после прыжков оказались смазанными. Тем не менее он тоже сделал три четверных и больше чем на 15 баллов обошёл Глеба.

«Всё хорошо. Первой половиной проката доволен. Был настрой внутренней тишины. На доверии к себе всё сложилось. Что касается второй половины, расслабился, отпустил себя. Это привело к смазанным выездам на тройных прыжках. Но в целом очень доволен. Я на верном пути», — отметил фигурист.

Обойти Алиева было по силам Михаилу Коляде, который уверенно лидировал после короткой программы. Однако подопечный Алексея Мишина впервые за долгое время с треском провалил прокат. Первый же прыжок привёл к падению, и дальше спортсмен просто расклеился, снова и снова приземляясь на лёд, даже в простых ситуациях.

Что произошло с фигуристом, так и осталось загадкой. При общении с журналистами он лишь бросил фразу: «Так бывает». И быстро удалился. На пьедестал почёта Коляда не попал, оставшись лишь четвёртым с отставанием в 20 баллов от Самарина.

Оригинальные поддержки Кагановской и Ангелопола

В танцах на льду ожидаемо выиграли Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, которые впервые вместе принимали участие в официальном старте и накануне выглядели очень уверенно. В воскресенье они катались под «Лунную сонату» и заработали за своё выступление 117,67 балла.

Однако произвольная программа нового дуэта впечатлила далеко не всех. Так, Авербух отметил, что ребятам ещё нужно «искать своё лицо», и в этот раз спортсмены не смогли его ничем удивить.

«Эта пара сложилась. Они имеют большой потенциал. Но время не обмануть. Танцы требуют скатывания, поиска своих элементов, оригинальности», — отметил специалист в эфире Первого канала.

Понимают это и сами фигуристы. Как призналась Аннабель, им было важно для начала наконец-то показать новый дуэт судьям и зрителям. «Неидеально, конечно, но я очень довольна, как прошли наши первые соревнования вместе. Мы рады друг с другом кататься, и мне понравилось, как всё прошло», — сказала спортсменка.

Интересную программу продемонстрировали юные Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Они в итоге стали вторыми и в произвольном танце уступили победителям всего четыре балла. Ребята впечатлили зрителей в первую очередь своими необычными поддержками. Одну из них, когда партнёрша парит в воздухе вниз головой, а юноша катится на одной ноге, фигуристы взяли у Авербуха.

«Сначала хотели сделать как у Пападакис и Сизерона, потом пытались что-то пробовать как у Вики Синициной с Никитой Кацалаповым, но в итоге мы увидели это у Ильи Изяславича на «Ледниковом периоде». Александр Энберт делал такое с Ольгой Кузьминой. Он делал элемент на двух ногах, я пришёл с этим видео к Анжелике Алексеевне: «Я сделаю это на одной ноге», — объяснил Ангелопол.

Пока у ребят есть помарки в других элементах, вызванные в том числе нехваткой опыта и молодостью. Но это однозначно тот дуэт, за которым стоит следить в будущем.