Тихонов: Игры в Пекине вдохнули в Тарасову и Морозова совершенно другое настроение

Алексей Тихонов, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, считает, что Олимпиада 2022 года в Пекине раскрыла его подопечных.

«На мой взгляд, Игры в Пекине вдохнули в эту пару совершенно другое настроение. Такое ощущение, что только там Тарасова и Морозов по-настоящему раскрылись и почувствовали свою востребованность, что ли. И как бы избавились от постоянного налёта усталости», — заявил Тихонов RT.

Он признался, что довольно долгое время занимался тем, чтобы вытащить из Тарасовой её настоящую сущность.

«Причём если Вова всегда знал себе цену, то Женя оставалась на вторых ролях. Она ведь красавица, просто порой об этом забывала. Вот и приходилось напоминать. А сейчас это осознание собственной цены наконец пришло в полной мере. То, что Тарасова и Морозов показывают на льду, это здорово во всех отношениях. Бывают какие-то шероховатости в тренировочном процессе, но это всего лишь рабочие моменты, которые несложно преодолевать. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы Женя с Володей не только этот сезон успешно преодолели, но и следующий захватили. Как шутит во время наших тренировочных прокатов Максим, с таким катанием можно смело оставаться на всё следующее четырёхлетие и бороться за то, чтобы стать олимпийскими чемпионами», — добавил Тихонов.

Ранее Алексей Тихонов рассказал о работе в большом тренерском коллективе.