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Тихонов — о больших тренерских коллективах по фигурному катанию: в этом нет проблемы

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Алексей Тихонов, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о работе в большом тренерском коллективе.
Тихонов — о больших тренерских коллективах по фигурному катанию: в этом нет проблемы
  • РИА Новости

«Не сказал бы, что в этом есть проблема. Этери Тутберидзе присутствует, как правило, на тех тренировках, где мы делаем прокаты программ, вместе с ней к нам на лёд приходят Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, но основной тренировочный процесс ложится на нас с Максимом Траньковым», — заявил Тихонов RT.

Тренер добавил, что по-разному смотрит на тренерский процесс с Максимом Траньковым.

«Какие-то вещи Макс не просто знает здорово, но и объясняет их прекрасно, какие-то штрихи вношу я, в том числе те, которые пришли ещё через работу с Татьяной Тарасовой, когда я катался у неё в театре «Все звёзды» много лет назад», — добавил Тихонов.

Ранее заслуженный деятель искусств России Елена Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.

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