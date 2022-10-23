Тихонов — о больших тренерских коллективах по фигурному катанию: в этом нет проблемы

Алексей Тихонов, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о работе в большом тренерском коллективе.

«Не сказал бы, что в этом есть проблема. Этери Тутберидзе присутствует, как правило, на тех тренировках, где мы делаем прокаты программ, вместе с ней к нам на лёд приходят Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, но основной тренировочный процесс ложится на нас с Максимом Траньковым», — заявил Тихонов RT.

Тренер добавил, что по-разному смотрит на тренерский процесс с Максимом Траньковым.

«Какие-то вещи Макс не просто знает здорово, но и объясняет их прекрасно, какие-то штрихи вношу я, в том числе те, которые пришли ещё через работу с Татьяной Тарасовой, когда я катался у неё в театре «Все звёзды» много лет назад», — добавил Тихонов.

Ранее заслуженный деятель искусств России Елена Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.