Узнать больше

Чайковская — о больших тренерских коллективах по фигурному катанию: это точно не моё

Короткая ссылка
Заслуженный деятель искусств России Елена Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.
Чайковская — о больших тренерских коллективах по фигурному катанию: это точно не моё
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis Ltd

«Я всегда была одиночкой в том, что касалось работы, поэтому мне трудно говорить о том, насколько выгодно создавать тренерские коалиции. Не отрицаю эту тенденцию, но и не принимаю её. Меня в таких случаях настораживает одно: как бы не получилось, как в юмористической миниатюре Аркадия Райкина: «Кто пришил правый рукав?» Может быть, сейчас просто такое время, когда проще создавать тренерский штаб и внутри этого штаба распределять обязанности, не могу сказать. Но подобный формат — это точно не моё: мне было бы просто неинтересно работать бригадным методом. По отношению к своим спортсменам я привыкла отвечать абсолютно за всё», — заявила Чайковская RT.

Ранее Чайковская прокомментировала выступление пары Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный на первом этапе Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить