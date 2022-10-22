Чайковская — о больших тренерских коллективах по фигурному катанию: это точно не моё

Заслуженный деятель искусств России Елена Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.

«Я всегда была одиночкой в том, что касалось работы, поэтому мне трудно говорить о том, насколько выгодно создавать тренерские коалиции. Не отрицаю эту тенденцию, но и не принимаю её. Меня в таких случаях настораживает одно: как бы не получилось, как в юмористической миниатюре Аркадия Райкина: «Кто пришил правый рукав?» Может быть, сейчас просто такое время, когда проще создавать тренерский штаб и внутри этого штаба распределять обязанности, не могу сказать. Но подобный формат — это точно не моё: мне было бы просто неинтересно работать бригадным методом. По отношению к своим спортсменам я привыкла отвечать абсолютно за всё», — заявила Чайковская RT.

Ранее Чайковская прокомментировала выступление пары Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный на первом этапе Гран-при России.