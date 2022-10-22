Чайковская — о паре Морозов — Нарижный: очень мощный дуэт получился

Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала выступление пары Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный на первом этапе Гран-при России.

«Я сейчас не вдаюсь в сравнение результатов между танцевальными дуэтами, поскольку просто не вижу в этом смысла, раз уж получилось так, что мы нигде не выступаем. Но хотела бы отметить Василису Кагановскую — Валерия Ангелопола. Совершенно потрясающая пара, если говорить о перспективе. То, что они уступили более пяти баллов Аннабель Морозов — Дэвиду Нарижному, вполне объяснимо: те — взрослые мастера. Несмотря на то, что они считанные месяцы как взялись за руки, выглядят абсолютно мастито — по скольжению, по набору элементов, по скорости. Очень мощный дуэт получился, что и говорить. Катание Кагановской — Ангелопола в сравнении с ними более юниорское, но они подобрались уже совсем близко. Через годик-два они будут очень и очень интересны», — заявила Чайковская RT.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не участвовала в создании кодекса этики ФФККР.