Валиева: планирую восстановить четверные прыжки к следующим этапам Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о своей программе на ближайших этапах Гран-при России.

«Я хочу уже восстанавливать аксель и сальхов, потихоньку идти к своей форме. Посмотрим, какой контент будет в Казани: хочу много, но надо осторожнее идти», — цитирует Валиеву ТАСС.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).

Третий этап Гран-при России пройдёт в Казани с 4 по 6 ноября.

Ранее сообщалось, что Валиева заявила четверной тулуп в произвольную программу Гран-при России в Москве.