Победы без прыжков ультра-си: как Валиева и Коляда выиграли короткие программы на этапе Гран-при России в Москве

Камила Валиева уверенно выиграла короткую программу на стартовом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях даже без тройного акселя сумела больше чем на десять баллов обойти 15-летнюю Софью Акатьеву. У мужчин благодаря высокой оценке за артистизм лучший результат показал Михаил Коляда. При этом он не исполнил единственный заявленный четверной. В соревнованиях спортивных пар яркое выступление продемонстрировали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный успешно дебютировал в ритм-танце.

Валиева пока без тройного акселя

Любители фигурного катания наконец-то дождались начала сезона для российских спортсменов. В Москве стартовал первый этап Гран-при страны. И всё внимание болельщиков было в первую очередь приковано к турниру одиночниц, потому что на льду арены «Мегаспорт» впервые встречались две воспитанницы Этери Тутберидзе — Камила Валиева и не менее талантливая Софья Акатьева, для которой этот турнир стал дебютным на взрослом уровне.

Короткую программу выиграла более опытная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Уроженка Казани безупречно исполнила свою композицию под музыку из фильма «Интерстеллар». Фигуристка каталась очень легко и в то же время эмоционально. Было видно: спортсменка, как и обещала в интервью перед выходом на лёд, получала удовольствие от выступления и смогла заворожить зрителей.

Есть, правда, одно «но». Хотя ранее сообщалось, что Камила постепенно возвращает все свои прыжки, тройного акселя зрители в её исполнении не увидели. Однако даже без него Валиева уверенно заняла первое место, заработав 83,92 балла.

«Я довольна, сегодня из-за адреналина было немного тяжело, потому что долго не выступала. Но очень круто вновь соревноваться. Почувствовать это, безусловно, счастье. Почему не было тройного акселя? У меня всё-таки была травма, я очень рада, что я четверной тулуп вернула на тренировках. Я думаю, что нужно двигаться потихоньку, здоровье сейчас важнее, нет спешки. Постолимпийский сезон — это не про быстрее, выше, сильнее», — призналась спортсменка.

Акатьева выступала перед олимпийской чемпионкой, но стартовый номер никак не помог ей справиться с волнением. Возможно, немного помешали и зрители, которые выкрикнули «Софья лучшая!» в тот момент, когда фигуристка занимала начальную позу. Девушка заулыбалась и не успела войти в образ.

В результате она завалила первый же свой элемент: неуверенно зашла на тройной аксель и упала, сразу лишив себя возможности бороться с Валиевой за первую строчку по итогам короткой программы. Надо отдать должное Акатьевой: после этого она собралась и все остальные элементы откатала чисто, также оставив очень приятное впечатление. Однако баллы у неё значительно ниже, чем у Камилы, — 72,70.

«Конечно, обидно из-за падения с акселя, но я сделаю выводы, почему это произошло, поразмышляю, постараюсь не повторить своих ошибок. После акселя я, конечно, расстроилась, но нужно было додержать прокат, нельзя расслабляться. Выступление оцениваю не очень, потому что раньше аксель получался. Рада, что дальше всё сделала. Тренеры сказали, что слишком много думала перед прыжком. Возможно, так и было. Заволновалась. Наверное, меньше нужно зацикливаться», — объяснила свою неудачу 15-летняя фигуристка.

Также в тройку лучших вошла Анастасия Зинина. Спортсменка летом со скандалом покинула академию «Ангелы Плющенко». Её отчислили за несоблюдение спортивной дисциплины: девушка выполняла прыжки, хотя ей это было запрещено из-за травмы. Но переход к Алексею Василевскому не надломил фигуристку. Она продемонстрировала композицию под хит Кристины Агилеры Haunted Heart и стала третьей и последней участницей, сумевшей набрать более 70 баллов за короткую программу.

При этом обращает на себя внимание и неожиданная тенденция: достаточно много девушек в этот раз выступали в платьях фиолетового, бордового и чёрного тонов. Таким образом, фигуристки выглядели намного старше своего возраста, на что обратила внимание обозреватель RT Елена Вайцеховская.

«Сочетание чёрного и тёмно-фиолетового цветов я бы запретила в женском одиночном катании законодательно. Нет более верного пути превратить юную девушку в трагическую старушку», — написала она в своём Telegram-канале.

У мужчин вновь нет стабильности

Выступление одиночников в этот вечер вновь проходило под традиционный вопрос олимпийского чемпиона Алексея Ягудина: «Где прыжки?» Речь, конечно же, про чистое выполнение элементов. На предсезонных турнирах было видно, что пока существенного прогресса у большинства представителей сборной России нет: они допускали слишком много ошибок. Увы, к первому официальному старту ситуация не изменилась. Ни один из спортсменов второй разминки, заявивших элементы ультра-си, не смог исполнить их без помарок.

Максимально удачно вышел из ситуации Михаил Коляда. Вместо единственного заявленного четверного тулупа у него получился не очень чистый тройной, но элемент судьи ему засчитали. Также не повлияло это и на общее впечатление от проката, который не мог оставить равнодушным зрителей. Его «Щелкунчик» всем полюбился по прошлому сезону, однако с каждым новым выступлением программа начинает играть новыми красками. В итоге за счёт высокой второй оценки Михаил без четверных обошёл своих конкурентов и занял первое место, набрав 95,27 балла.

В отличие от него Дмитрий Алиев и Александр Самарин заявили больше сложных прыжков, но по одному сорвали. Были и другие помарки. Из-за этого обе композиции смотрелись не так целостно, как задумывалось. Чуть выше судьи оценили прокат петербуржца (90,83), воспитанник Светланы Соколовской — пока третий (90,45).

При этом Алиев остался доволен тем, что «бабочка» на тулупе не выбила его из колеи окончательно. Хотя в целом ему не понравилось его выступление.

«Я это чувствовал по ходу программы, потому что энергия оставалась. Бывает такое: ты в программе делаешь «бабочку», причём на том элементе, который приносит тебе самые максимальные баллы, есть немножко уныние. Тут я не бросил кататься... Хорошо, что добавил после ошибки тройной тулуп — я был в системе «делай и борись». Есть расстройство, но нет какой-то тьмы», — отметил Алиев.

Существенно прибавлять в артистизме необходимо Глебу Лутфуллину. В отличие от остальных участников турнира 18-летний фигурист смог исполнить два четверных: помарка на втором была не такой существенной, как у соперников. Однако юноша в итоге набрал только 86,28 балла.

Дебют Морозов и Нарижного в танцах

В танцах на льду на первом этапе Гран-при России было заявлено всего четыре дуэта. В отсутствие лидеров национальной команды, которые по разным причинам пропускают турнир, в первую очередь интересно понаблюдать за Аннабель Морозов и Дэвидом Нарижным. Спортсмены в Москве впервые выступают вместе — они стали работать в паре только в марте этого года, расставшись со своими предыдущими партнёрами Андреем Багиным и Елизаветой Шанаевой.

В ритм-танце фигуристы показали композицию под песню I Like It и заставили зал бурно аплодировать. Судьи же оценили прокат в 81,90 балла. С этим результатом Морозов и Нарижный уверенно заняли первое место. Тем не менее профессионалы нашли достаточно шероховатостей в их выступлении. Как отметил олимпийский чемпион Пекина в командных соревнованиях Никита Кацалапов, пока на льду выступают скорее два солиста.

«Я впервые увидел Аннабель и Дэвида как пару и могу сказать, что дуэт получился очень красивым. Сегодня для меня Дэвид был хорош. Очень свежо выглядят ребята, хочется разве что увидеть больше партнёрского взаимодействия, что-то такое зажигательное, что могло бы ввести их обоих в этот танец. Пока местами бросается в глаза, что выступают два солиста, друг с другом не слишком связанные. Понятно, что скатывание — это непростой процесс. Когда встаёшь с новым партнёром, мешает всё: разница в технике, которая закладывалась с детства, работа рук, ног, головы — всё. Так что привыкать непросто. Нужно очень много кататься вместе, чтобы шероховатости сгладились», — отметил спортсмен в разговоре с RT.

При этом после выступления фигуристов спрашивали не о прокате, а о возможной смене спортивного гражданства. Ранее появился слух, что пара может перейти под французский флаг. Однако Аннабель и Дэвид всё опровергли.

«Как видите, мы же здесь выступаем. Мы стоим в символике России. Мы не планируем менять гражданство. Если бы планировали, уже бы выступали», — сказала Морозов.

Также в ритм-танце обратил на себя внимание дуэт юных Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Фигуристы заняли второе место, уступив лидерам больше шести баллов. Однако, по словам Кацалапова, они превосходно владеют коньком.

«По катанию мне больше понравился этот дуэт. Спортсмены делают все элементы практически безупречно: слаженно, чисто. Плюс ребята показывают прекрасные образы — в этом плане я отметил бы ещё и очень удачную постановку», — добавил собеседник RT.

Тарасова и Морозов вне конкуренции

В отличие от танцев на льду в соревнованиях спортивных пар лидеры сборной России выступают, однако равномерно распределены по этапам. В Москве болельщики увидели только Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Конкуренцию им попытались составить вышедшие из юниоров Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Как отмечает тренер спортсменов Сергей Доброскоков, на взрослый уровень спортсмены вышли, не сумев по разным причинам полностью реализовать себя в прошлом сезоне.

«Всё произошло у нас не так, как планировалось. Они были очень хороши в юниорах, но сначала из-за пандемии финал Гран-при накрылся, где они числились бы фаворитами, а потом нас отстранили от первенства мира. Поэтому во взрослое состояние ребята вышли слегка подстреленными: не прозвучали там, где должны были прозвучать, не говоря уже о том, чтобы денег заработать. Но мотивируем», — объяснил специалист в комментарии RT.

В «Мегаспорте» Хабибуллина и Княжук откатали короткую программу уверенно и были очень тепло встречены болельщиками. Как и ещё один дуэт — Дарья Бояринцева и Роман Плешков. Подопечные Нины Мозер своей композицией «Спартак» впечатлили не только зрителей, но и судей, которые поставили ребятам хорошие для дебюта оценки.

Однако королями льда в этот вечер, безусловно, были Тарасова и Морозов. Как и Камила Валиева ранее, они захватывали всё внимание зрителей своим безупречным катанием и энергетикой под песню Ave Maria, которая очень им подходит. Спортсмены после Олимпиады, кажется, и правда обрели вторую молодость. А самое главное, уверенность в себе.

При этом сами фигуристы пока собой не сильно довольны. По словам Владимира, композиция ещё не до конца отработана.

«В нашей программе Женя — свет, я — тьма. В начале программы я её поглощаю, но в конце свет побеждает, как и во всех добрых сказках. Сочетаются ли эти образы с нашими характерами? Может быть, но мы не от этого отталкивались, просто была идея. Мы — пара, у нас есть возможность сыграть две роли по сравнению с одиночниками, поэтому можем разыграть. Лучшая ли это наша программа? Когда откатаем так, что нам на 100% понравится, тогда и отвечу на этот вопрос. Пока ещё сырая программа, не вкатанная», — сказал Морозов.

В то же время двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев отметил, что программы у дуэта пока достаточно простые. Но и с такими компонентами они недосягаемы для соперников.

«Другой вопрос, нужно ли это усложнение самим фигуристам. Никто из нас не может предсказать, как будут развиваться события и как скоро российские фигуристы смогут вернуться на международные турниры, а внутри России даже с тем техническим набором, который у них есть, Женя и Владимир сейчас недосягаемы», — заявил Дмитриев в разговоре с RT.