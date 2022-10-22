Лайшев раскритиковал WADA после предложения обнародовать решение по делу Валиевой

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о призыве Всемирного антидопингового агентства (WADA) раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Они сами всё скрывают и закрывают, а нас выставляют простофилями — чтобы мы всё раскрывали. Это абсолютно точно часть русофобской политики, которую мы наблюдаем последние месяцы», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

В WADA сообщили, что призовут Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) раскрыть детали дела Камилы Валиевой.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. 21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными.

Ранее Татьяна Навка заявила, что считает правильным решение РУСАДА не разглашать детали дела Валиевой.