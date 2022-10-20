Дебют Морозов с Нарижным, эмоции Валиевой и вселенная Коляды: интриги первого этапа Гран-при России по фигурному катанию

Смогут ли Анастасия Мишина и Александр Галлямов превзойти Евгению Тарасову и Владимира Морозова с новыми программами? По силам ли Михаилу Коляде прожить «Танго в сумасшедшем доме» настолько же бесподобно, как «Белого ворона»? Хватит ли эмоций Камиле Валиевой, чтобы вновь откатать олимпийский трибьют на разрыв аорты? И какое послевкусие останется от дебютных программ Морозов и Нарижного? Главные интриги первого этапа Гран-при России по фигурному катанию — в материале RT.

Интерес любым соревнованиям придают не звёзды и не размер призового фонда. А интриги. Применительно к первому этапу российского Гран-при таких интриг немало, хотя далеко не все они лежат на поверхности.

Самое ярко выраженное спортивное противостояние — в парном катании. Чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов проиграли олимпийское сражение Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, причём проиграли не мастерством, а программой. Постановки этого года у подопечных Тамары Москвиной получились гораздо более удачными и цельными, но они всё равно недотягивают по эффекту восприятия до программ конкурентов — воспринимаются банальнее, несмотря на то что в сравнении с прошлым сезоном дуэт усилил техническую составляющую.

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К Евгении и Владимиру, которые второй сезон представляют тренерский штаб «Хрустального», тоже есть претензия. Она в том, что произвольная программа Lighthouse осталась у фигуристов неизменной. Ничего криминального в этом, разумеется, нет: успешное выступление на Олимпийских играх сопровождается у большинства атлетов некоторым спадом, иногда затяжным.

В этом плане можно только снять шляпу перед Мишиной и Галлямовым, которые успели поменять обе свои постановки. С другой стороны, нельзя не признать, что, оставив прежнюю произвольную, Тарасова и Морозов только выиграли — не пришлось тратить время и силы на выкатывание.

Опередить столь сильных соперников в очной борьбе для Мишиной и Галлямова дело чести. Для призёров Игр-2022 столь же принципиально не проиграть экс — чемпионам мира первый старт сезона. То есть постараться с самого начала расставить правильные акценты в табели о рангах, тем более что Евгения и Владимир не собираются оставлять лёд. Выиграв олимпийское серебро в Пекине, они только вошли во вкус, но и, несмотря на возраст, имеют совершенно очевидный потенциал для того, чтобы ещё больше усложнить свои программы.

Интрига мужского турнира заключается не только в том, сумеет ли чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев вернуть себе утраченные за последние пару лет позиции, способен ли ему в этом помешать Александр Самарин и в каком порядке парни вообще могут расположиться на пьедестале. Ничуть не менее любопытно, как справится с двумя своими программами Михаил Коляда. Почему именно он?

Во-первых, в силу многочисленных авансов, которые сопровождают этого фигуриста с момента его появления на большом льду, то есть последние семь лет, на протяжении которых Коляда не одержал ни одной значимой победы, если не считать трёх выигранных чемпионатов России.

Во-вторых, произвольная «Белый ворон», которую фигурист катал на протяжении двух сезонов, была заслуженно признана одной из лучших хореографических постановок мира. Нынешний сезон Михаил открыл программой «Танго в сумасшедшем доме», постановкой которой, как и предыдущей, занимался Илья Авербух, однако пока новый мини-спектакль недотягивает до прежнего. Для того чтобы программа заиграла, нужно как минимум начать исполнять её без падений, «бабочек», и желательно с более солидным прыжковым набором, нежели четверной тулуп. Без этого, полагаю, призёр ЧМ-2018 будет визуально проигрывать как прошлогоднему «Ворону», так и самому себе раннего образца.

Насколько это принципиально для самого Михаила? Возможно, не слишком. В конце концов, Коляда давно катается в своей собственной вселенной, где во главе угла стоит не гонка технических вооружений, а изящество и чистота линий. Тоже выбор, который следует уважать.

У Камилы Валиевой иная проблема. С точки зрения собственного спортивного мастерства, возведённого по ходу прошедшего сезона в абсолютно превосходную степень, эта фигуристка давно уже всё всем доказала, хотя пальму первенства в категории спортивной невезучести стоит присудить тоже ей.

Если бы Камила стала победительницей личного олимпийского турнира в Пекине, она сейчас имела бы полное право сосредоточиться на выступлениях в шоу, рекламных съёмках и прочих высокоденежных мероприятиях, а мы бы, наверное, вовсю превозносили бы преемницу как Валиевой, так и всего нынешнего чемпионского поколения Соню Акатьеву. Но Олимпиаду Камила проиграла, а летом был поднят возрастной ценз, в связи с чем потенциальная ставка на Акатьеву, не попадающую по возрасту на следующие Олимпийские игры, потеряла свою актуальность.

Сказанное не отменяет того, что на московском этапе Гран-при Софья вполне способна навязать серьёзную борьбу кому угодно, и признанному лидеру в том числе. Особенно если судьи не станут закладывать в оценки Камилы дополнительный бонус за всё пережитое в Пекине.

Валиева, безусловно, имеет колоссальные шансы оставаться лидером следующие четыре года, но на нынешнем отрезке сезона фигуристка, как и Коляда, уступает себе прошлогодней не только в плане сложности, но и в части постановок: короткая программа вызывает невольные ассоциации с тем, что в исполнении Камилы мир видел уже много раз, а произвольный олимпийский трибьют, как к нему ни относиться, весьма коварен.

Если не катать эту программу на разрыв души, как это было сделано на прокатах, где Валиева ушла со льда, заливаясь слезами, постановка может вообще не произвести должного впечатления. А на то, чтобы на каждом старте кататься как в последний раз, может не хватить ни нервов, ни слёз.

К тому же эта произвольная явно задумывалась для «внутреннего» использования. В российских реалиях она слишком явно спекулирует на эмоциях, судейских в том числе, но полагать, что постановка могла бы сыграть фигуристке в плюс на международном уровне, было бы, на мой взгляд, ошибкой.

Может ли кто-то из подрастающих юниорок, включая Акатьеву, сместить Валиеву с позиции лидера? Вполне. Для нового поколения она является не столько недосягаемым лидером, сколько ориентиром. И в этой схеме всегда бывает проще тем, кто догоняет.

Из тех, кому предстоит выступать в танцевальном турнире, навскидку хочется выделить Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола — подопечные Анжелики Крыловой произвели, пожалуй, наиболее сильное впечатление на открытых сентябрьских прокатах. Но есть более знаковое событие: первый старт Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного. Год назад фигуристы выступали в разных дуэтах, но после того, как проиграли олимпийский отбор на чемпионате России в Санкт-Петербурге, приняли решение кататься вместе.

Если бы в нынешнем сезоне Морозов и Нарижный приняли решение перейти под флаг другой страны (со стороны тренеров и спортсменов было бы странно не рассматривать такой вариант хотя бы в теории), минувший год без выступлений автоматически пошёл бы им в зачёт, как карантинный. Но выступление дуэта на этапе Гран-при в Москве говорит о том, что возможностью продолжить карьеру вне России фигуристы пользоваться не собираются.

Это, безусловно, накладывает определённые обязательства. Пока в танцевальной обойме отсутствуют чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, вице-чемпионы Европы Александра Степанова и Иван Букин и неясно, сумеют ли выехать из США Диана Дэвис и Глеб Смолкин, место лидера сборной остаётся вакантным. Так что Аннабель и Дэвиду совершенно точно имеет смысл попытаться застолбить его за собой.