Не опираясь на оценки и абстрагируясь от эмоций: как следить за двумя Гран-при по фигурному катанию одновременно

Организация сразу двух серий Гран-при по фигурному катанию в одно время неизбежно приведёт к тому, что специалисты и болельщики будут сравнивать как самих спортсменов, так и задумки их тренеров и постановщиков. Чтобы не опираться исключительно на оценки и не руководствоваться эмоциями по горячим следам, в начале каждой недели RT будет публиковать свой сводный рейтинг в четырёх категориях, основанный на свежих впечатлениях от прокатов, где на передний план выйдет стремление спортсмена запомниться и прыгнуть выше головы.

В субботу в «Мегаспорте» стартует первый из этапов российского Гран-при, и можно смело произносить фразу: «Наконец мы этого дождались». Полный состав участников был объявлен только в минувший понедельник, до этого московский турнир анонсировался перечислением наиболее громких фамилий, и это как бы подразумевало, что именно эти фигуристы должны продемонстрировать публике наиболее интересные выступления.

Вроде бы спорить не приходится: Камила Валиева и Михаил Коляда — в одиночном катании, а также спортивные дуэты Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов действительно должны стать главными ньюсмейкерами мероприятия, правда, тут существует но: олимпийский сезон вышибает силы из лидеров настолько сильно, что следующий год проходит у них как бы по инерции и всегда на некотором спаде.

Плюс отсутствие возможности выступать на международных соревнованиях делает весьма условным такую неотъемлемую от спорта вещь, как результат: какая разница, сколько именно баллов набирает победитель, если эти баллы, как и заработанные очки, не приносят тех титулов, за которые спортсмен уже привык бороться?

Парадокс в том, что всё перечисленное касается очень небольшой группы фигуристов. И вовсе не факт, что именно они будут определять погоду в закрытом от мира российском спортивном сезоне. Поэтому на основной план уже сейчас выходит вопрос: что будет происходить в стане тех, кого принято именовать вторым эшелоном и чьих имён широкая публика пока ещё толком не знает?

Испанская фигуристка Сара Уртадо, которая много лет выступала в танцах на льду с российским партнёром Кириллом Халявиным, призналась не так давно в интервью: мол, грустно понимать, что ты сделал все от тебя зависящее для того, чтобы попасть на Олимпиаду, а этого оказалось мало.

«Игры — слишком увлекательное зрелище, чтобы игнорировать его. Оно не теряет своей красоты и мощи от того, что меня там нет. Ведь на главном старте четырёхлетия всегда выступают лучшие спортсмены всего мира. Конечно, я хотела оказаться там, на льду…» — добавила спортсменка.

Перефразируя сказанное, вполне можно заявить, что минимум в трёх видах программы именно в России сейчас собрана красота и мощь мирового фигурного катания, как и наиболее жёсткая конкуренция. И логично предположить, что кто-то из иностранных фигуристов очень хотел бы оказаться именно в этой компании. Не стану утверждать, что это именно так, но сказанного выше это совершенно не отменяет. Поэтому, собственно, и родилась идея создать некий сводный рейтинг выступлений в первой половине сезона.

Сравнивать фигуристов в этом аспекте будет несложно: все шесть российских этапов будут проводиться ровно в те же самые сроки, что турниры «большого» Гран-при, который проводит Международный союз конькобежцев без участия россиян. Другой вопрос, что строить рейтинг чисто математически, сравнивая результаты победителей по обе стороны границы, было бы не слишком правомерно.

И уж тем более не имеет смысла брать за основу официальный рейтинг ISU, где в зачёт идут выступления того или иного спортсмена или пары на протяжении трёх последних сезонов: у многих представителей новой волны фигуристов никакого значимого рейтинга просто нет.

И даже столь яркий в мировом масштабе персонаж, как Михаил Коляда, по итогу прошлого сезона занимал в официальной международной табели о рангах лишь 24-ю строку. Правда, ещё более абсурдным выглядит 29-е рейтинговое место двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю: то, что японец почти не выступал на соревнованиях, приносящих рейтинговые очки, психологически ничуть не примиряет болельщиков с тем фактом, что наиболее харизматичного фигуриста двух последних десятилетий нет в числе сильнейших.

Получается, что любой рейтинг, сколь бы тщательно он ни был выстроен с позиции цифр, может быть по своей сути абсолютно необъективен и неспособен отразить реальное соотношение сил. Что же тогда брать в расчёт?

Цифры, разумеется, никто не отменял, но они вторичны. Особенно, как уже было сказано, это касается лидеров российского Гран-при: ни суммы баллов, ни занятые места не дают атлетам главного — выхода на реальный топ-уровень в плане последующих турниров.

Лично мне представляются наиболее интересными те вещи, которые на первый взгляд никак нельзя измерить. Это могут быть программы и костюмы, тренерские находки и преодоление себя, да и вообще любое стремление прыгнуть выше головы — то есть те самые составляющие, которые дают фигуристу возможность запомниться миру, даже будучи в изоляции, ведь речь уже сейчас идёт не об отдельно взятом сезоне, а обо всём олимпийском четырёхлетии.

А в изоляции так или иначе сейчас находятся все без исключения: одни — от мирового катания, другие — от российского. И не сказать навскидку, чьи потери здесь значимее.