Ягудин: редко, когда фигурист заканчивает карьеру с хорошими результатами и без травм

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал, с какими трудностями может столкнуться профессиональный спортсмен.

«Редкий случай, когда кто-то заканчивает профессиональную карьеру и с достаточно хорошими результатами, и практически без травм. Это у нас за счастье, это единицы», — сказал Ягудин YouTube-каналу «БелТА».

Напомним, что в настоящий момент фигурист принимает участие в телепроекте «Ледниковый период» в качестве ведущего. Соведущими Ягудина по шоу являются олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее Алексей Ягудин порекомендовал Евгению Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.