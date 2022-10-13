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Ягудин: редко, когда фигурист заканчивает карьеру с хорошими результатами и без травм

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал, с какими трудностями может столкнуться профессиональный спортсмен.
Ягудин: редко, когда фигурист заканчивает карьеру с хорошими результатами и без травм
  • РИА Новости

«Редкий случай, когда кто-то заканчивает профессиональную карьеру и с достаточно хорошими результатами, и практически без травм. Это у нас за счастье, это единицы», — сказал Ягудин YouTube-каналу «БелТА».

Напомним, что в настоящий момент фигурист принимает участие в телепроекте «Ледниковый период» в качестве ведущего. Соведущими Ягудина по шоу являются олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее Алексей Ягудин порекомендовал Евгению Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе. 

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