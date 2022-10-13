Американская фигуристка Белл объявила о завершении карьеры
- Gettyimages.ru
«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И мне так повезло, что моя любовь к фигурному катанию привела к окончанию карьеры на самом высоком уровне», — написала фигуристка в соцсетях.
Напомним, что Белл является чемпионкой США и победительницей Skate America. 26-летняя спортсменка тренировалась под руководством Рафаэля Арутюняна.
Ранее стало известно, где пройдут чемпионат мира и чемпионат Европы по фигурному катанию в 2025 и 2026 годах.