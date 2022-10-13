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Американская фигуристка Белл объявила о завершении карьеры

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Американская фигуристка Мэрайя Белл завершила профессиональную карьеру.
Американская фигуристка Белл объявила о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И мне так повезло, что моя любовь к фигурному катанию привела к окончанию карьеры на самом высоком уровне», — написала фигуристка в соцсетях.

Напомним, что Белл является чемпионкой США и победительницей Skate America. 26-летняя спортсменка тренировалась под руководством Рафаэля Арутюняна.

Ранее стало известно, где пройдут чемпионат мира и чемпионат Европы по фигурному катанию в 2025 и 2026 годах.

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